José Luis Espert dijo que para el narco de Rosario "ni justicia, es bala o bala"

El diputado nacional aclaró que no se refiere a la pena de muerte sino a ir a buscar a los narcotraficantes y "liquidarlos, directamente"

Espert, quien se ha manifestado una y otra vez a favor de la "mano dura" en el combate contra la delincuencia , aseguró que a los narcotraficantes "ni justicia, es bala o bala" . Y en declaraciones realizadas este martes en TN añadió: "Yo a los narcos quisiera arrasarlos de la faz de la Tierra, para el narco no es cárcel o bala, es bala o bala" .

"Yo creo que el naco no merece derechos, porque un narco está dispuesto a matar criaturas, mujeres, no tienen códigos", reflexionó el legislador libertario, y añadió: "Si bien la muerte siempre es mala, no hay códigos. No hablo de pena de muerte, hay que ir y liquidarlos, directamente ".

"Pena de muerte sería apresarlos y ponerlo y gallarlos, hay que ir, agarrarlos en su lugar, se van a defender, van a pelear, y liquidarlos", enfatizó Espert e insistió: "A un narco no hay que apresarlo. Ojalá que lo hagan".

Consultado sobre los cambios que propone el presidente Javier Miei en la legislación para la lucha contra el narcotráfico, dijo: "Si vamos a hablar del Congreso y de la política, acá no estamos viviendo una situación normal, tenemos la ciudad más importante de Santa Fe, una de las principales provincias del país, tomada por los narcos, qué duda puede haber de que hay que arrasar con los narcos".

"No sé si con una ley o con otra, pero no tiene que haber dudas de que hay que arrasar con los narcos", aseguró el diputado nacional, y añadió: "Hay que cuidar a los gobernantes para que no paguen el costo político de cosas que hay que hacer ahí".

"No podemos ser ingenuos con el delito"

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich ratificó la necesidad de echar mano a todos los recursos del Estado para combatir al narcoterrorismo que asola a Rosario. “No podemos ser ingenuos con el delito, tenemos que ser duros”, aseguró Bullrich al acompañar el desembarco de la nueva dotación de fuerzas federales en la ciudad, y destacó: “El negocio criminal, al haber más control territorial, se dificulta realizarlo y han buscado una salida al intento de que nosotros aflojemos”.

Bullrich disparó además contra el gobierno de Alberto Fernández, que dio marcha atrás con los controles en las cárceles que había puesto en marcha durante el gobierno de Mauricio Macri. “El retroceso fue tan grande que reconocen el nivel de muertos que generan día a día las bandas por la permisividad existente”.

2024-03-12 bullrich by_HRio 79982162.jpg La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, estuvo este lunes en Rosario y tomó contacto con la tropa. Héctor Rio / La Capital

“Rosario es caso de estudio porque las teorías ‘zaffaronianas’, que consideraba a los asaltantes como chicos que no tenían oportunidades sociales, cuando en realidad eran terribles asesinos que mataban a la gente como lo estamos viendo ahora. Esa romantización, y no criminalización que planteaban, de que se criminalizaba a los barrios estaba mal. Les mostramos que no era una criminalización sino llevar la paz a los barrios”, afirmó.