Violencia narco: Bullrich aseguró que Buenos Aires colaborará con Rosario

Adorni: "Milei no se moviliza a ningún lugar donde su seguridad no esté garantizada, sea Rosario o la esquina"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPatoBullrich%2Fstatus%2F1767710971584192635&partner=&hide_thread=false AUNANDO ESFUERZOS



La provincia de Buenos Aires se suma a la lucha contra el narcoterrorismo en Rosario, aportando vehículos, drones, helicópteros y otros medios logísticos.



Además, estamos estudiando el envío de personal de Fuerzas Especiales de la provincia para que ayuden a… pic.twitter.com/5iTjNl8d6w — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 13, 2024

Bullrich también compartió en redes sociales un spot del Ministerio de Seguridad que cierra con su voz en off asegurando: "No nos van a doblar los brazos, no vamos a aflojar, no vamos a dejar que Rosario sea una tierra de narcoterroristas".