La mujer de Lucho González denunció que él quiso matarla

otro tiempo. Postal de años atrás de "Lucho" y su esposa, felices

El ex futbolista de River "Lucho" González fue denunciado por su mujer, Andreia da Silva Marques, por violencia de género quien lo acusó de intentar matarla hace una semana.

Según el relato de la mujer, el caso ocurrió en Curitiba el 8 de diciembre último, cuando el deportista de 36 años del Club Atlético Paranaense de Brasil la atacó en el hogar que compartían ambos y al que "Lucho" ahora no se puede acercar.

"Mi marido, Lucho González, intentó matarme. Discutimos y él intentó matarme. A partir de ahí vació la casa, sacó todas las joyas, el dinero de las cuentas, bloqueó todas mis tarjetas y se robó el dinero", comenzó el relato de Silva Marques.

La mujer contó: "Intentó asfixiarme y me cortó las muñecas. Me colgó en una baranda y llamó a mis hijos para que me vean caer del balcón. No me tiró porque abajo estaban ellos jugando con los perros. Me empezó a gritar: «Te voy a matar, te voy a matar»".

Silva Marques realizó la acusación al sitio Record, de Portugal. El diario brasilero Globo Esporte pudo confirmar que su relato se registró en la comisaría correspondiente para los casos de violencia de género.

Según Globo Esporte, la oficina de prensa de la Policía Civil confirmó el caso y dijo que se abrió una investigación policial para el proceso de investigación. Tanto la víctima como los testigos ya prestaron declaración en la Comisaría de la Mujer. A Silva Marques también se le realizaron exámenes en el cuerpo. A la mujer se le concedió una medida protectora de urgencia.

Los representantes del ex jugador de la Selección Argentina, Huracán y River entraron en contacto con la comisaría y se pusieron a disposición. Cuando Globo Esporte inquirió a los abogados de Lucho, el diario no logró respuesta.

La Justicia le concedió a Andreia la medida protectora de urgencia, basada en la Ley Maria da Penha, por la que no puede acercarse a menos de 500 metros de su esposa.

Además, "Lucho" González tiene prohibido el contacto con la esposa, sus familiares y testigos por cualquier medio de comunicación; la suspensión de las visitas a los hijos menores por el plazo inicial de 90 días; y el pago de alimentos provisionales fijados en 937 reales (290 dólares).

El jugador argentino, que cumplirá 37 años en enero, jugó esta temporada para el Atlético Paranaense pero el club tomó la decisión de no renovarle el contrato antes de que se hiciera público el escándalo. Nacido en Buenos Aires, se formó en las divisiones inferiores de Huracán, donde debutó en Primera División en 1999.

Luego se carrera continuó en River (2002-2005 y 2015-2016), Porto de Portugal (2005-2009 y 2012-2014), Olympique de Marsella de Francia (2009-2011), Al Rayyan de Qatar (2014-2015) y actualmente en Paranaense.

"Lucho" González vistió también la camiseta de la Selección argentina en 47 partidos.