El cantante Cacho Castaña, de 76 años, debió ser internado de urgencia a primera hora de ayer en el Sanatorio de Los Arcos, del barrio de Palermo. Pero aún no se sabe con exactitud cual sería el diagnóstico.

Las primeras versiones hacen referencia a un cuadro bronquial. Según se pudo saber, es que el cantante, se encuentra en la unidad de cuidados coronarios, a la espera de las indicaciones del equipo de médicos.

Al parecer, Cacho de Buenos Aires no pudo realizar un show el sábado pasado debido a un fuerte malestar. Mientras que desde el programa "Intrusos" afirmaron que es un cuadro delicado, que se esperan partes oficiales.

Citando fuentes del círculo de amigos y familiares del cantante, los periodistas del ciclo de América aseguraron que si bien el estado no era grave sí podría ser calificado como "bastante delicado".

Castaña fue noticia en las últimas horas debido a que el Instituto de las Mujeres y el Inadi lo denunciará por sus declaraciones en un programa radial, en el que sostuvo que a las "minas hay que voltearlas, no que se peleen".

Dijo Cacho: "Cambió la época, las mujeres están bravas, ahora se enojan como se enojó Sol Pérez. Está muy mal, no está bien la piba esa, aflojemos? Fue irrespetuosa con Laurita (Fernández) y con Flor (Peña), que se deje de joder", disparó.

Fueron expresiones de Castaña vertidas en un programa de Marcelo Polino, Yanina Latorre y Amalia Granata.

Y siguió: "Además me rompe las pelotas que las minas se peleen, me enoja, a las minas hay que volteárselas. No quiero que se peleen; que se hagan amigas, que se den unos besitos y que muestren cómo se besan y todo".

Trance pasado

Cacho hace un par de meses volvió a la vida después de meses críticos.En una entrevista con la revista Caras luego de superar el trance, el cantante contó los detalles de ese tormentoso momento de la mano de su fiel amigo Palito Ortega.

"Ramón venía todas las noches a verme a la clínica. No solamente los dos meses que estuve en coma, sino desde antes y también después. Ha venido con su guitarra a cantar y me acompañó en todo momento", confesó.

Amplió su recuerdo de esos momentos diciendo: "Cuando estaba en coma, (Palito) me hablaba al oído y es evidente que algo te queda en el subconsciente. Desperté y es un milagro que lo haya hecho. Creo que sucedió porque Dios lo quiso y porque él insistió para que lo haga. Yo soy muy creyente. El amor puede más que la medicina, es la mejor medicina. «Dale, negro, levantate», me decía. Y aquí estamos. Es una yapa que nos da la vida y la vamos a aprovechar bien", dijo Cacho, tras su milagrosa recuperación.