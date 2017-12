Mientras ayer continuaba activamente la búsqueda de los restos del submarino ARA "San Juan", se agudizó el enfrentamiento entre los familiares de una parte de los 44 tripulantes desaparecidos y el Gobierno nacional. El presidente Mauricio Macri analizaba ayer declarar el duelo nacional por los tripulantes del submarino y así terminar de reconocer oficialmente y con contundencia su presunto fallecimiento, aunque los familiares ya se expresaron en contra de esa posibilidad y reclamaron la presencia presidencial en la base naval de Mar del Plata.

Luego de que el vocero de la Armada, Enrique Balbi, informara la decisión de concluir la fase de búsqueda y rescate de los marinos el pasado jueves, así como también de que se remarcara que a nivel oficial no considera que haya posibilidades de vida, la Casa Rosada evalúa cómo continuar. El criterio adoptado por la Armada y el Gobierno no es caprichoso: se basa en consultas con expertos de otras marinas y en estándares internacionales. "Incluso se duplicó el tiempo de rescate" respecto a las dos semanas que son estándares internacionales, destacó el jueves el vocero Balbi. "El ambiente extremo, el tiempo transcurrido y falta de cualquier evidencia impiden sostener un escenario compatible con la vida humana", señaló el portavoz de la fuerza.

Ante este hecho, el Gobierno baraja la posibilidad de declarar tres días de duelo nacional para honrar a los 44 tripulantes del ARA "San Juan", lo que significará que la bandera nacional estará a media asta y se evitarán fiestas públicas y otro tipo de eventos. Y, mucho más importante, desde el punto de vista legal significará que para el Estado "los 44" están fallecidos.

Asimismo, Macri definía por estas horas la manera en la que deberá expresarse públicamente sobre el presunto fallecimiento de los submarinistas, luego de que el pasado viernes se descartara un mensaje grabado. Pese a que aún no está confirmada la declaración del duelo nacional, los familiares de los tripulantes ya manifestaron su rechazo ante esa posibilidad.

"No queremos duelo; queremos a nuestra familia. No queremos ningún duelo, porque si se sigue con la búsqueda y el rescate, se sigue con la esperanza", expresaron los parientes de los tripulantes en declaraciones a la prensa desde la Base Naval de Mar del Plata. Y agregaron: "La expectativa y la esperanza no las hemos perdido nunca. Estamos unidos para que continúen con la búsqueda y el rescate".

A 17 días de la desaparición de la nave sumergible, los familiares de los submarinistas reclamaron que el jefe de Estado se acerque hasta la base de Mar del Plata, tal como había hecho el pasado 20 de noviembre. "Queremos que el presidente Macri se haga presente acá y nos dé una situación de una solución", exigieron.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó por su parte el "compromiso" del Gobierno de "seguir buscando" al ARA "San Juan" "hasta el final", así como "ir a fondo con todas las investigaciones que hagan falta para saber qué fue lo que pasó" con el submarino desaparecido el 15 de noviembre. "No vamos a dejar de buscar. Ese es el compromiso de todos, de la comunidad internacional también, de decir vamos a encontrarlo", sostuvo hoy el jefe de Gabinete a medios argentinos, en la ciudad de Washington. Peña se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, John Kelly, a quien le transmitió el agradecimiento argentino por la ayuda que presta su país.

bronca. Itatí Leguizamón, esposa de uno de los suboficiales del submarino perdido.