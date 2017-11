"Están todos muertos", aseguró Carrió en el programa de Mirtha

La diputada electa por Cambiemos, Elisa "Lilita" Carrió, afirmó antenoche que la desaparición del submarino ARA "San Juan" es "un acontecimiento irreversible", y agregó que, a su criterio, los 44 tripulantes "están muertos".

"Lo que no puede decir el Estado yo lo puedo decir, ¿eh?, porque yo soy representante del pueblo de la Nación, no del Estado, yo quiero que la Nación entienda algo: hay algo que ni el Ministerio ni el presidente pueden decir, que es, que el acontecimiento es irreversible porque todavía no se llegó a encontrarlos", enfatizó Carrió.

En el programa televisivo de la conductora Mirtha Legrand, la diputada macrista explicó que habló con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y le dijo que quería "toda la verdad", a lo que el funcionario indicó que el submarino tuvo un problema en las baterías "que la conducción de la Armada lo supo y luego lo comunicó al Ministerio de Defensa. Ahora voy a investigar para que se sepa toda la verdad".

En el programa también estuvo Itatí Leguizamón, la esposa de uno de los submarinistas que se encuentran desaparecidos, quien le agradeció a Carrió la sinceridad con la que habló del tema, tras diez días de intensa búsqueda en la Patagonia. "Gracias Lilita, eso era lo que quería que digas", le respondió Leguizamón. Fue ahí cuando Carrió agregó: "Están todos -seguramente- fallecidos. No hay una base legal. Hasta que no se encuentre (el submarino) el gobierno no tiene un respaldo legal para decir esto, es como la presunción de fallecimiento. El día que encuentren un resto, ese día podrán decir esto que yo estoy diciendo". Por su parte, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, negó ayer que se hayan abierto 40 sumarios internos en la Armada para investigar responsabilidades por el extravío del submarino ARA "San Juan" con sus 44 tripulantes, el pasado miércoles 15 de noviembre. "Sólo hay un expediente administrativo abierto", aclaró el jefe de la cartera castrense durante una conferencia de prensa en el Comando de Operaciones de Adiestramiento y Alistamiento (Cooa), situado a 30 kilómetros de la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

"Nuestra prioridad sigue siendo hallar al submarino. Como dijo el presidente (Mauricio Macri), luego será el momento de establecer responsabilidades", sostuvo el dirigente radical macrista, quien se mostró acompañado por el jefe de la Armada, Marcelo Srur.

"Se trata de un operativo excepcional en el mundo y así lo dicen los enviados extranjeros que trabajan en equipo con nosotros. No hay antecedentes de un caso como este", aseveró el funcionario cordobés, que viajó a la Base Naval de Puerto Belgrano para monitorear la marcha del operativo de búsqueda del ARA "San Juan".

"Los familiares están siendo informados casi en tiempo real de la información que se va obteniendo en la zona", añadió el ministro. En un comunicado, el funcionario macrista aclaró que "todo lo que tenga que ver con especulaciones" sobre las responsabilidades "vendrá después" del operativo de búsqueda, dado que la prioridad es "encontrar al submarino" y "llevarles una respuesta a sus familias". Aguad detalló que una de las tareas será determinar "a cuántos metros está, si es que estuviera en el fondo del mar".

"El área de búsqueda es una área muy cercana al talud, es decir que puede estar en el área continental o puede estar abajo, en el talud. Son muchos metros de diferencia", concluyó.