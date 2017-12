Áspero encuentro de Aguad con los familiares del ARA San Juan

El gobierno nacional ratificó su compromiso de seguir buscando el submarino ARA "San Juan" hasta agotar todos los recursos, en respuesta a la demanda de los familiares de los 44 tripulantes que pidieron "pruebas concretas" del hundimiento, mientras sigue el rastrillaje en aguas del Atlántico Sur. El ministro de Defensa, Oscar Aguad, tuvo un encuentro para nada fácil en Mar del Plata con los familiares, al día siguiente de que la Armada anunciara que se había terminado la operación de rescate porque ya no había chances de sobrevivencia y sólo se continuará con la búsqueda de los restos de la nave.

Aguad se reunió durante casi una hora en la base naval de Mar del Plata con los familiares del submarino. Los familiares coincidieron en que necesitan pruebas para hacer el duelo y también pidieron que se investiguen las responsabilidades. Aguad, luego de escuchar a todos, se comprometió a "seguir buscando el submarino con todos los elementos que tiene el país" y aseguró que "los países que estaban colaborando, como Rusia, Chile y Estados Unidos, nos van a seguir acompañando".

El encuentro fue duro. Por momentos con tonos de voz rayanos con el grito, los familiares enfrentaron a los funcionarios. "Son 44 que están dando la vida por usted y por todos", le remarcó una de ellos a Aguad. "La obligación de usted era estar acá (antes), no nos sirve de nada que esté el día 15", le dijeron. "Búsqueda y rescate, búsqueda y rescate", cantaron varios familiares tras la reunión , cuando fueron en busca de los medios de comunicación. "Queremos los cuerpos, que se comprometan a encontrarlos. Al ministro Aguad le dijimos que se comprometan a rescatarlos y nos dijo que no nos puede garantizar nada", dijo Marcela Fernández, esposa del suboficial Alfredo Sánchez. "Estamos muy disconformes con su respuesta", remarcó la esposa de Sánchez, y agregó: "Así como los llevaron, queremos que los traigan, no tienen que parar", la búsqueda. La mujer contó que también se le planteó a Aguad que "no sea retirada del mar" la ayuda internacional, algo que no se ha hecho.

En el mismo sentido, se expresó Inés Mendiola —tía del cabo primero Leandro Cisneros— quien señaló: "Estamos esperando que nos regresen algo, no nos vamos a ir con las manos vacías. Yo tenía un sobrino que era el orgullo de la casa". Agregó que le planteó a Aguad que "caigan las cabezas que tengan que caer, porque necesitamos un país que tenga a sus fuerzas armadas como corresponde". Yolanda Mendiola, la madre de Cisneros, contó que durante la reunión le solicitaron a Aguad que "no retiren la ayuda recibida" y le cuestionaron que los tripulantes habían recibido 275 pesos en concepto de viáticos.

Aguad se comprometió a que "si hay responsables en este caso, los van a sacar y si tienen que ir a la cárcel lo harán, por lo que pensamos que ellos saben que hay responsables", según la mujer.

"Apagón" para hoy

En las redes sociales se llama a se invita a un "apagón nacional" hoy, 2 de diciembre, a las 20.44. "Detenemos el tránsito, apagamos todas las luces, durante un minuto todos los argentinos hacemos un minuto de silencio en memoria de los 44 héroes que sin propaganda, sin interés y sin pedir nada a cambio dieron todo para defender nuestra soberanía y nuestro patrimonio", dice el mensaje.

La Iglesia llama a una oración en todos sus templos

Los obispos de todo el país convocaron para mañana a una oración especial en todas las parroquias, capillas y centros de culto para "encontrar alivio al sufrimiento" por los 44 tripulantes desaparecidos del submarino "San Juan".

"En momentos como estos, ninguna palabra es suficiente consuelo. Los cristianos solamente encontramos alivio al sufrimiento en ese encuentro con Jesús que es posible en la oración y en la fe", expresaron. "Queremos invitar a los hermanos de cada una de nuestras comunidades, de cada parroquia, capilla o centro de culto, a una oración especial este próximo 3 de diciembre". Los obispos, "conmovidos y perplejos ante la tragedia que ha costado la vida de 44 argentinos, muchos de ellos muy jóvenes", quieren expresar "su cercanía y afecto a los familiares de estos valientes servidores de la patria que desaparecieron en el mar. Pidamos unidos por quienes han sufrido esta pérdida irreparable, para que puedan encontrar en la fe un alivio a su dolor; y para que esta tragedia fortalezca, en nuestra querida Argentina, un auténtico amor de hermanos".