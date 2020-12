Video: pescadores salvan a una tortuga de ser devorada por un tiburón

"¡Oh, Dios mío! ¡No puede ser!", dice uno de ellos. Tras apiadarse del animal, logran rescatarlo de las fauces de un tiburón tigre.

tortuga rescate.mp4

"Fue algo que te sucede solo una vez en la vida. He pasado incontables horas en el agua. Desde que aprendí a caminar y nadar, he estado en el agua y esta debe ser una de las cosas más locas que he visto", afirmó a la FOX News uno de los pescadores.

Final feliz, al menos para la tortuga, no tanto para el tiburón.