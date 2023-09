Usaban una guardería de Nueva York como pantalla para almacenar y vender fentanilo

Méndez y Brito -el primo del marido de Méndez, que alquilaba un dormitorio en la guardería- trabajaron juntos de julio a septiembre. Un abogado de Méndez, Andrés Manual Aranda, dijo a NBC News que Méndez no tenía idea de que las drogas estaban en el edificio y llamó al 911 cuando vio algo mal con los niños.

La denuncia, redactada por la Administración para el Control de Drogas, alega que almacenaban drogas en el espacio de la guardería. Claramente, una guardería es uno de los últimos lugares de los que se sospechará que es un centro de distribución de fentanilo, la droga más letal en circulación en EEUU.

"A pesar de la presencia diaria de niños, incluidos bebés, los acusados mantenían grandes cantidades de fentanilo, incluido un kilogramo de fentanilo almacenado encima de las alfombras de juego de los niños", dice la denuncia, señalando que las drogas se encontraron en el armario del pasillo.

Además, en el armario del vestíbulo se encontraron dos prensas -dispositivos utilizados por los traficantes para empaquetar grandes cantidades de droga- y una tercera en el dormitorio de Brito.

image.png Evidencia. Un kilo de fentanilo hallado en la guardería y una de las prensas para empaquetarlo. El peligroso material estaba en contacto con los niños.

La denuncia reveló que antes de llamar a la policía a las 14:40, Méndez hizo otras tres llamadas: la primera a otro empleado de la guardería a las 14:39, las dos segundas a una persona que, según dijo más tarde, era su marido. La primera llamada no obtuvo respuesta y la segunda duró poco más de 10 segundos. Después de hablar con el 911, llamó a su marido varias veces más.

Varios minutos antes de que el personal de emergencia llegara al lugar, las imágenes de vigilancia mostraban a su marido entrando en la guardería con las manos vacías y saliendo dos minutos después "portando lo que parecen ser dos bolsas de la compra cargadas de contenido", según la denuncia. En lugar de salir por la puerta principal, lo hizo por el callejón trasero.

El agente del orden que redactó la denuncia calificó el comportamiento de "intento de sustraer material de la guardería para evitar que lo descubrieran las fuerzas del orden".

En un registro del teléfono de Méndez se descubrió que había borrado más de 21.000 mensajes de una aplicación de mensajería encriptada, en la que intercambió mensajes con su marido desde marzo de 2021 hasta el viernes.

Una revisión de los mensajes encriptados borrados encontró que Méndez informó a su marido de que las fuerzas del orden estaban haciendo preguntas sobre él, según la denuncia. Él le dijo que les dijera que estaba trabajando y ella le dijo que buscara un abogado. Al parecer, ella borró los mensajes antes de que las fuerzas del orden llegaran a la guardería.

Una revisión de los dispositivos electrónicos de Brito mostró que intercambió numerosos mensajes con otras personas que "indican su participación en el tráfico de estupefacientes", según la denuncia.

Damian Williams, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, dijo en una rueda de prensa el martes que las autoridades seguían buscando al marido de Méndez. Williams dijo: "Esto es algo que vamos a investigar a fondo. Esas drogas salieron de algún sitio. Vamos a asegurarnos de llegar hasta la fuente".