Un ilustrador francés publicó un álbum hecho sólo con inteligencia artificial

El autor propuso este proyecto a su editor, pero este decidió no publicarlo, presionado por algunos colegas y empleados que consideraron que sentaba un precedente negativo en el mundo de la autoría y la edición.

Otros autores ya han utilizado Midjourney en Francia y en Estados Unidos. Jiri Benovsky publicó “Mathis et la Forêt des possibles”, Mehdi Touzani lanzó “Le Voyage à Ravine”, mientras que en Estados Unidos están los casos de Kris Kashtanova (“Zarya of the Dawn”) y Steve Coulson (“The Bestiary Chronicles”).