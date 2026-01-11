La Capital | Información General | cantante

Un cantante colombiano soñó tres veces con un accidente áreo y días después murió en un avión

La avioneta privada en la que viajaba el popular cantante colombiano se estrelló minutos después de despegar en Boyacá y no hubo sobrevivientes

11 de enero 2026 · 10:24hs
El cantante Yeison Jiménez era uno de los más populares del género de rancheras

Yeison Jiménez murió este sábado tras el accidente de una avioneta privada en el departamento de Boyacá, en el centro de Colombia. La aeronave, que se dirigía a Medellín, se precipitó minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa. En el siniestro fallecieron también el piloto y otros cuatro ocupantes. La noticia conmocionó al mundo de la música popular colombiana y generó un fuerte impacto en redes sociales, donde en las últimas horas se viralizaron entrevistas previas de cantante en las que relataba sueños recurrentes sobre un accidente aéreo.

Un accidente fatal tras el despegue

Según informó el diario El Tiempo, el hecho ocurrió poco después de la partida de la avioneta desde Paipa, ciudad a la que Jiménez había llegado tras una presentación en Málaga, España. El cantante tenía previsto continuar su gira con un show programado para la noche del sábado en Marinilla.

La Aeronáutica Civil de Colombia confirmó que la aeronave, matrícula N325FA, activó la señal de localización de emergencia (ELT), lo que permitió iniciar de inmediato las tareas de búsqueda y rescate junto con la Policía Nacional y organismos locales. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes Aéreos activó el protocolo correspondiente para determinar las causas del siniestro.

Las víctimas y la investigación

De acuerdo con la información oficial difundida por la autoridad aeronáutica y citada por El Tiempo, en el accidente murieron el capitán Hernando Torres y los tripulantes Yeison Jiménez, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora. Entre las víctimas se encontraban personas del círculo íntimo del artista, como su mánager y su fotógrafo.

Las causas del siniestro aún están bajo investigación. En redes sociales, el presidente colombiano, Gustavo Petro, compartió el comunicado oficial y señaló que, de manera preliminar, la aeronave “al parecer se incendió en vuelo” en cercanías de Paipa. La ministra de Transporte, Fernanda Rojas, también informó que las autoridades competentes trabajan para esclarecer lo ocurrido.

Videos, testimonios y un relato premonitorio

En las horas posteriores al accidente comenzaron a circular videos del momento del despegue, en los que se escuchan gritos advirtiendo que “se le acabó la pista”. Otras imágenes difundidas muestran restos de la avioneta incendiados tras el impacto.

A ese material se sumaron fragmentos de una entrevista concedida por Jiménez apenas dos semanas antes, en la que relataba sueños reiterados vinculados a un accidente aéreo. “Yo me soñé tres veces con que íbamos a tener un accidente en el avión. En uno de los sueños, soñé que nos habíamos matado y salíamos por las noticias”, decía el cantante en ese registro, que volvió a circular con fuerza tras su muerte.

Duelo oficial y despedida

Tras confirmarse el fallecimiento, la Gobernación de Boyacá decretó luto departamental y desplegó un operativo de emergencia con ambulancias, bomberos y apoyo logístico de las ciudades de Paipa y Duitama.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DIACC_COL/status/2010118441408311517?s=20&partner=&hide_thread=false

Horas más tarde, desde la cuenta oficial del artista se publicó un mensaje firmado por su equipo de trabajo: “Esta es la publicación más dolorosa que debo hacer como webmaster. Viaja al infinito mi aventurero”. En el comunicado, la organización expresó su pesar por la muerte del cantante y de las demás víctimas, y pidió respeto por el duelo de las familias, al tiempo que adelantó que en las próximas horas se informarán los detalles de los actos de despedida.

Yeison Jiménez era uno de los intérpretes más populares del género de rancheras y corridos de influencia mexicana en Colombia. Canciones como Aventurero y Guaro acumulan millones de reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify, y lo habían consolidado como una figura central de la música popular contemporánea del país.

