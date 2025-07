TN viral: estaban en vivo cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado de invitado

El insólito momento se vivió en TN, durante el programa “Solo una vuelta más”, que conduce Diego Sehinkman. Rápidamente, la particular secuencia se volvió viral en las redes sociales.

La confusión en vivo que se volvió viral

En la noche de este jueves, duranta la emisión del programa "Solo una vuelta más" de TN, se le dedicó un bloque entero a las internas en el gobierno nacional. En ese marco, quisieron entrevistar a un analista político, para que amplíe la información. Pero no lo lograron. En cambio, llevaron al plató televisivo a un ingeniero químico.

"Retomamos el tema (las internas en el gobierno), esta acá Ernesto Calvo que es analista político", comenzó Diego Sehinkman. "No, soy químico, ustedes me confunden con mi sosías Ernesto Federico", lo interrumpió el invitado. "Pero, ¿cuál es tu verdadero nombre?", interrogó el periodista. "Ernesto Julio Calvo", respondió el ingeniero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Pampa139/status/1948577467780006389&partner=&hide_thread=false JAHSJAJA NO PUEDE SER.



Los de TN invitaron a un politólogo a hablar de las internas pero se confundieron y se enteran en vivo que llevaron a un químico.



Chau. pic.twitter.com/sKCBDh5rGw — PAMPA (@Pampa139) July 25, 2025

La confusión fue la siguiente: desde TN querían entrevistar a Ernesto Federico Calvo, politólogo, profesor de la Universidad de Maryland, Estados Unidos, y analista político, pero terminaron sentando en el estudio a un ingeniero químico, experto en litio, con un nombre casi idéntico: Ernesto Julio Calvo.

"Vos no sos analista político, lo que está pasando en vivo es hermoso", continuó el conductor, entre risas. "A veces nos confunden. Él es profesor en Maryland". Entonces, llegó la respuesta: "Me estás jodiendo". Y la aclaración del químico: "No, él se llama Ernesto Federico, y yo Ernesto Julio, él es más joven que yo".

"¿De qué estaría bueno charlar contigo?", le preguntó Diego Sehinkman, intentando salir del momento incómodo. "Litio, yo solo hablo de lo que entiendo", expresó Ernesto Julio Calvo.

"En un rato vamos a hablar de si el litio nos va a salvar, porque en un momento era el campo el que nos iba a salvar, después fueron los hidrocarburos, y ahora es el litio", dijo Sehinkman, mirando a cámara, poniendo el valor el tema en el que el invitado sí era realmente experto. "Y vos sos el hombre que nos va a explicar todo eso", agregó, mirando a Calvo.

"Tal vez podés simular que sos analista político, porque esto es tele y podes meterte en todo", le dijo el periodista, bromeando sobre el error de producción.