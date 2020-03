Santa Fe evalúa suspender eventos masivos en espacios abiertos y cerrados

El ministro de Salud de Santa Fe, Carlos Parola, anticipó que en la provincia se tomarán “medidas parecidas” a las que hoy decidió el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que suspendió recitales, eventos masivos y decidió que los espectáculos deportivos se desarrollen sin presencia de público, para evitar la propagación del coronavirus. Se aguarda el resultado de diez casos sospechosos de la enfermedad.

Parola admitió que Santa Fe aguardará resoluciones de este tipo a nivel nacional que ya se manejan desde ayer. “Es muy probable que así lo hagamos, lo charlábamos con el propio gobernador que lo que estábamos recomendando era que todo evento multitudinario en espacios cerrados se suspenda y que íbamos a estar muy atentos a algunas medidas que podían aparecer en las próximas horas respecto a los espectáculos abiertos”, dijo.

“Estamos mirándolo con mucha seriedad al tema, respecto a tomar medidas parecidas lo que vamos a hacer seguramente será a nivel nacional”, agregó en declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8.

"Tenemos diez casos sospechosos en estudio de los cuales estamos esperando los resultados"

Al ser consultado sobre el recital de Fito Páez previsto para mañana en el Hipódromo de Rosario, dijo que “a priori sería lógico que se suspenda”. En tanto, desde la producción del show afirmaron que "por el momento no hay ninguna suspensión".

Poco después, el gobierno de Santa Fe emitió un comunicado en el que indica "restringir eventos y reuniones multitudinarios en espacios abiertos y cerrados". La decisión de la suspensión de los eventos masivos, por el momento, será decisión de cada distrito.

Respecto a las recomendaciones, Parola insistió que lo aconsejable “es evitar lugares multitudinarios, así se minimiza el riesgo de tener la enfermedad, si entran tres mil personas de golpe entonces no sería lo correcto, por eso es que habrá que tomar medidas restrictivas”.

El ministro afirmó que en la provincia no hay casos positivos, “lo que sí tenemos son casos en estudio, nueve fueron descartados, ahora falta conocer el resultado de diez, aguardamos esos resultados”.

En ese sentido, explicó que “son 12 horas las que demanda el estudio, pero toda la logística hasta que va y vuelve la prueba al Instituto Malbrán es de 48 horas”, y agregó que se trabaja para descentralizar el laboratorio de detección.

Por último, aclaró que se han comprando todos los insumos necesarios y aseguró que “el barbijo no es útil para andar por la calle”. Además, “si no hay alcohol en gel no hay que volverse locos porque se soluciona lavándose las manos".

Además en un comunicado el Ministerio de Salud de la provincia adelantó que están suspendidas las reuniones "oficiales" multitudinarias en lugares cerrados. También indican que analizan suspender espectáculos "públicos" masivos.

Otras de las medidas indica que se "montó un sistema de vigilancia extrema junto a los municipios y comunas en coordinación con los intendentes de localidades portuarias/industriales".

Y en los aeropuertos de Rosario y Santa Fe "se montaron puestos sanitarios de vigilancia de los pasajeros provenientes del exterior".