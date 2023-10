Qué responsabilidad tiene un padre con sus hijos: lo que dice la ley

La mencionada ley aplica sobre todos los padres o madres, tanto quienes tengan hijos biológicos o adoptivos. En el marcpo de la normativa actual no es posible renunciar de manera voluntaria a la responsabilidad parental en ningún caso, sin importar si se convive o no con los hijos e hijas.

No obstante, sí se puede perder la paternidad o maternidad si la persona es condenada por homicidio agravado por el vínculo o por violencia de género contra el otro progenitor, si es condenada por el delito de lesiones gravísimas contra el otro progenitor o contra sus hijos o hijas, si es condenada por el delito de abuso sexual contra el hijo o hija, si es condenada por un delito contra su hija o hijo en contra de sus bienes, si abandonó al menor dejándolo en un estado de total de desprotección, si puso en peligro la salud física o psíquica del hijo o hija y si el menor se encuentra en adopción.

Cómo se ejerce la responsabilidad parental

La ley establece que ambos padres ejercen la responsabilidad sobre los hijos e hijas en todo momento, por lo que supone que si uno de ellos toma una decisión, el otro está también de acuerdo. A pesar de esto, hay excepciones para los casos en los que las familias no se encuentran establecidas con ambos progenitores en convivencia.

En caso de que la pareja de padres se encuentre divorciada, por decisión de los progenitores o del juez y siempre en interés del hijo o hija, la responsabilidad parental puede pasar a corresponderle estrictamente a uno solo de los progenitores. Asimismo, si uno de ellos falleciera, dicha responsabilidad pasará directamente al otro en su totalidad.

Existen también muchos casos de hijos extramatrimoniales, a quienes esta ley pasará a establecerse por el vínculo. En caso de que se relacione con solo un progenitor, la ejerce ese mismo, mientras que en caso de figurar ambos progenitores, la ejercerá el que lo o la haya reconocido. En interés del hijo o hija, los padres pueden establecer de común acuerdo o por decisión del juez que la responsabilidad parental sea de ambos.

Los padres no podrán ejercer ningún tipo de castigo corporal, está prohibido en cualquiera de sus formas, así como los malos tratos y cualquier hecho que lesione física o psíquicamente a los niños, niñas o adolescentes.

Delegación de la responsabilidad parental

Las personas que no sean los progenitores también pueden ejercer la responsabilidad parental, en caso de que sea un pariente, pero sólo en casos justificados. Por ejemplo, esta situación se puede dar si los padres están enfermos o de viaje. Este acuerdo debe ser aceptado por el juez y el o la menor debe ser escuchado al respecto.

A su vez, existe la participación de un progenitor afín, que es quien vive con el progenitor que tiene a su cargo el cuidado de la o el menor, sin importar si están casados o no. A este se le puede delegar la responsabilidad parental si el progenitor que está a cargo del hijo o hija no está en condiciones de cumplir la función (por viaje, enfermedad, incapacidad transitoria u otra razón) o si el otro progenitor no puede ejercer la responsabilidad parental. Es importante destacar que se necesita de la intervención del juez en caso de que el otro progenitor no esté de acuerdo.

El polémico proyecto de Lemoine

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Lilia Lemoine, provocó polémica al adelantar que en caso de ganar las elecciones y entrar a la Legislatura va a presentar un proyecto de ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad.

“No es justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”, aseguró la dirigente del partido que postula para la presidencia a Javier Milei, quien se hizo conocida como cosplayer e influencer y es militante contra el aborto. Explicó que la iniciativa propone que “la mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre”, quien “podrá decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.

“Ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener a una criatura que, quizás, porque le dijeron ‘sí, sí, acabá adentro que total tomo la pastilla’? O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en medio de la calentura, hace… ¿viste? ‘Ay, papito, dale’. Mi abuela me lo contaba, era enfermera”, dijo.

Críticas al proyecto de Lemoine

Mujeres con actuación pública en el Congreso y en la función pública cuestionaron este martes en duros términos una iniciativa de “renunciamiento de la paternidad” propuesta por la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza .

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, criticó la iniciativa y la consideró una muestra de que “esta gente puede hacer mucho daño”, al referirse a los miembros del espacio ultraliberal LLA, mientras que la ex gobernadora bonaerense y diputada nacional por Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, coincidió en los cuestionamientos e incluso rebautizó a LLA como “La Libertad Atrasa”

También la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, repudió la iniciativa al considerar que el proyecto de Lemoine presupone, según advirtió, que “las mujeres pinchan los forros para enganchar a los varones”, y agregó que una idea de ese tipo representa “un despropósito”.