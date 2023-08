PreViaje 5: fechas confirmadas y el nuevo tope de reintegro

Además, se prevé que podrá utilizarse nuevamente en temporada baja, entre septiembre y octubre, lo que incluirá el fin de semana largo del viernes 14 al 16 de octubre (por el Día del Respeto de la Diversidad Cultural, ex 12 de Octubre: Día de la Raza).

El ministro de Economía y precandidato presidencial Sergio Massa había anunciado con su par de Turismo, Matías Lammens, que habría una nueva edición de este plan, al que calificó como “un instrumento fabuloso”.

“Es muy importante este programa para el crecimiento del sector turístico y las economías regionales, así como la generación de empleo: más de 60 mil empleos en sus cuatro etapas de implementación”, explicó tras reunirse con ejecutivos de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

La cuarta edición del PreViaje “movilizó a más de un millón de turistas con un impacto económico de más de 52 mil millones de pesos”, indicaron en Turismo.

En total, de la primera a la cuarta edición, “movilizaron a 7 millones de turistas con un impacto económico de 584 mil millones de pesos para las economías regionales, medido a pesos constantes de mayo de 2023″, destacaron.

Cómo funciona el Previaje

En las ediciones previas, Estado reintegró el 50% de los gastos para volver a utilizar en toda la cadena turística del país a quienes compren anticipadamente sus servicios. En el caso de los afiliados al PAMI, la devolución fue del 70%.

Podrá acceder al Previaje cualquier persona mayor de 18 años a través de su CUIT o CUIL. Deberá tener cuenta en Mi Argentina con validación de identidad por datos biométricos (nivel 3) y domicilio en la Argentina.

Para obtenerlo, se deberá:

Ingresar al sitio web oficial del Previaje (previaje.gob.ar).

Crear una cuenta , si uno aún no la tiene, y completar la ficha de inscripción.

, si uno aún no la tiene, y completar la ficha de inscripción. Crear un viaje : con origen, destino, fecha de salida y regreso.

: con origen, destino, fecha de salida y regreso. Cargar las facturas (una vez que esté habilitado).

(una vez que esté habilitado). Verificar que estas se hayan validado. Luego de la carga, el crédito será validado y se acreditará en la fecha del viaje. Para utilizarlo, los viajeros recibirán una tarjeta de débito precargada emitida por el Banco Nación. También podrán gastar el reintegro mediante BNA+, la billetera virtual de la entidad. Quienes hayan participado de las ediciones anteriores de Previaje y conserven su tarjeta, podrán utilizarla nuevamente.

Cabe recordar que para que las facturas sean válidas y se efectúe el reintegro:

No se aceptan compras en efectivo . Los servicios se deben abonar mediante tarjeta de débito y/o crédito, pago electrónico, billetera virtual o transferencia bancaria.

. Los servicios se deben abonar mediante tarjeta de débito y/o crédito, pago electrónico, billetera virtual o transferencia bancaria. Deben ser facturas y recibos B o C emitidos en forma electrónica, con CAE, a nombre de quien posea la cuenta Previaje, incluyendo DNI, y la descripción de los servicios contratados: fechas, destinos, cantidad de pasajeros, etc.

Un paso clave se debe realizar antes de comprar viajes, pasajes, alojamientos o cualquier servicio turístico para evitar perder todo el dinero del Previaje. Hay diferentes agencias de turismo que se encuentran inscriptas al programa, al igual que alojamientos, vuelos y viajes de larga distancia. Se encuentran en el "Listado de Prestadores", al que se podrá acceder una vez que la quinta edición sea lanzada y habilitada en la página oficial del Previaje.

Pero si el prestador no se encuentra en el listado o no está adherido al programa, las facturas se tomarán como invalidadas y no será reintegrado el dinero.