Piden la indagatoria de Donda por el escándalo de su empleada doméstica

Marijuan promovió el llamado a indagatoria de Donda. “Resulta inequívoco el beneficio que la imputada pretendía obtener al ofrecer gestionar a la señora Banda Oxa un contrato en el Inadi, organismo que se encontraba a su cargo, o un plan social, y esto es, tal como se viene sosteniendo, la posibilidad cierta y concreta de dar por finalizada toda pretensión de reclamo laboral por la deuda existente en cabeza de la imputada”, sostuvo.

>> Leer más: Alberto Fernández ratificó a Victoria Donda en el Inadi pese al escándalo con su empleada

También el dictamen afirmó: “Al momento de valorar el accionar reprochado a Donda no se encuentra en discusión si, de haberse concretado, la señora Banda Oxa reunía las condiciones necesarias para ser beneficiaria de un plan social y/o para desempeñarse en un cargo en el Inadi. Lo que aquí se cuestiona es el hecho de que ello no respondiera a satisfacer el interés de la administración pública sino aquel particular de la imputada. La motivación de la actividad de Donda fue valerse de recursos públicos para evitar afrontar una deuda personal”.

La denuncia

El caso fue sorteado y derivó en el Juzgado Federal 12, ahora a cargo de Sebastián Casanello, y en la presentación ante la Justicia Banda Oxarelató que le planteó a la funcionaria pública que necesitaba regularizar su situación previsional para acceder a una jubilación, y habría recibido como respuesta la oferta de un cargo público y un plan social.

“Decime qué querés hacer y si te puedo ayudar en algo con lo de tu hermana. También podemos ver un contrato en el Inadi”, le dijo Donda a Banda Oxa en uno de los mensajes que su exempleada presentó en la denuncia penal.

En otro de los diálogos repasa el dictamen, Donda escribió: “Sí claro lo que te estoy diciendo que se te puede anotar en un plan o algo podemos ahí anotarte. Necesito que vos me digas eso. Renunciás porque hay que darte de baja para poder anotarte en un plan y después se puede pagar para que saques la jubilación, pero yo también necesito resolver eso (…) mi novio que entiende (…) y entiendo también que necesitas la plata. Los planes están cobrando más o menos 10.000 pesos y la contraprestación puede ser cerca de tu casa”.

>> Leer más: Imputan a Victoria Donda por ofrecer un cargo a su ex empleada doméstica

Otro de los puntos que plantea la denuncia penal es que “si bien Arminda Banda Oxa inició su relación laboral con Victoria Donda en marzo de 2007, lo cierto es que ésta, hasta el año 2016, omitió registrarla legalmente y pagar los aportes sociales correspondientes”.

También destacó que cuando la empleada doméstica fue registrada en julio de 2016, se hizo “con una carga horaria menor a la que verdaderamente cumplía, ello con la ineludible intención de abonar una menor carga previsional, afectando los derechos de Banda Oxa”.

La funcionaria explicó tratando de justificar su proceder y aseguró que solo quiso ayudar a una persona vulnerable. También se quejó de que estaba siendo utilizada para esta denuncia. "Es cierto que le propuse a Arminda que entrara al Inadi, y lo volvería a hacer. Pero mi intención fue ayudar, y no pagar desde el Estado lo que me corresponde a mí como empleadora”, aseguró Donda.