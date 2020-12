Pichot: "El rugby no es las barbaridades que leo o escucho"

https://twitter.com/AP9_/status/1333832268943593474 Los tweets de los 3 jugadores estuvieron mal.

Creo en su arrepentimiento y en su maduración desde que lo escribieron.



Tenemos que seguir haciendo una autocrítica profunda en nuestro deporte; este año nos esta mostrando que tenemos que seguir mejorando.... sigue 1/2 — Agustín Pichot (@AP9_) December 1, 2020

En el hilo agregó: "Para mí el rugby no es las barbaridades que leo o escucho; para mi el rugby, es algo increíble y que ayuda a mucha gente a tratar de ser buenas personas y además de buenos deportistas. Pero la autocrítica hay que hacerla ya mismo".

Para mi el rugby no es las barbaridades que leo o escucho; para mi el rugby, es algo increíble y que ayuda a mucha gente a tratar de ser buenas personas y ademas de buenos deportistas.

Pero la autocritoca hay que hacerla ya mismo.



Pero la autocritoca hay que hacerla ya mismo.2/2 — Agustín Pichot (@AP9_) December 1, 2020

Esta mañana el exentrenador de Los Pumas y exministro de Salud de la provincia de Santa Fe, José Luis Imhoff, cargó contra la dirigencia de la Unión Argentina de Rugby (UAR) al señalar que "deberían haber sabido quién era el capitán" del equipo, en referencia a Pablo Matera, quien, además de otros jugadores del plantel, publicaron comentarios misóginos y xenófobos en las redes sociales.

Imhoff se mostró muy duro con los dirigentes al señalar que "el rugby esta acéfalo de dirigentes probos, que sepan lo que están haciendo. El rugby es un medio muy importante para hacerse conocer en el mundo y establecer contactos comerciales. Por eso muchos dirigentes van al rugby, y se equivocan".

Por último, y respecto del no homenaje a Diego Armando Maradona, en el partido con los All Blacks, Imhoff dijo que "no es culpa de los jugadores, sino de quienes dirigen la institución".