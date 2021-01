La viralidad del vestido es "culpa" de un vídeo compartido por la usuaria Jemianxo de TikTok, que logró más de 300.000 me gustas y 3,2 millones de visualizaciones. En su posteo la usuario de a red social posteó: "Solo quería mostrarte la ilusión de cintura más loca que crea este vestido"

Looks like I tied my organs together Snatched illusion dress is @fashionnova FashionnovaPartner