No te dejes engañar: no se puede desactivar el chatbot de inteligencia artificial de Whatsapp

No, no se puede desactivar el nuevo chatbot de IA de Whatsapp.

No, no se puede. Quienes usan Whatsapp están intentando desactivar la IA que se incorporó al chat de Whatsapp pero no lo logran. Aunque muchos por redes sociales prometen enseñar a deshabilitar la inteligencia artificial que se incorporó al chat de Meta, no es verdad. No se puede. Solo se pueden borrar los chats que se hayan mantenido con ella.