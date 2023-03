Música que salva: la playlist para hacer RCP que puede salvar vidas

Con motivo de celebrar y crear conciencia sobre el #HeartMonth -mes del corazón-, la American Heart Association junto a Elevance Healt Foundation armaron una lista de reproducción en Spotify con canciones cuyos ritmos son ideales para hacer RCP , reanimación cardiopulmonar, dentro de la campaña titulada "Be the Beat" ("Sé el ritmo").

En la playlist "Don't drop the beat" , que en español significa "no dejes caer el ritmo" o "no pierdas el ritmo", se encuentran 58 temas que varían entre el inglés y el español . Son útiles para llevar a cabo la maniobra de reanimación Cardiopulmonar con las manos.

"Mi Primer Millón” de Bacilos, “Ni Parientes Somos” de Los Tigres del Norte, “La Negra Tiene Tumbao” de Celia Cruz, “Rayando el sol” de Maná o “Dímelo” de Marc Anthony también sirven a la hora de hacer RCP.

Mientras tanto, entre las que suenan en inglés no puede faltar "Stayin' Alive" de BeeGees, icónica por la escena en la serie "The Office" que enseña a un grupo de oficinistas a realizar movimientos de primeros auxilios. También están "Adventure of a Lifetime" de Coldpay, "Poker Face" de Lady Gaga, "Wannabe" de las Spice Girls, "I wanna dance with somebody" de Whitney Houston, entre muchas otras más.