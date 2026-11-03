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Muerte del jugador de Tenerife: otras tragedias por golpes en el fútbol que causaron estupor

En la Argentina se registran al menos tres casos en los últimos años. Los antecedentes internacionales. Los riesgos del deporte de contacto

3 de noviembre 2026 · 12:45hs
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La intervención inmediata de los equipos médicos es esencial en los partidos de fútbol.

Leonardo Vincenti / La Capital

La intervención inmediata de los equipos médicos es esencial en los partidos de fútbol.

Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife, murió trágicamente este lunes después de sufrir un fuerte golpe cuando chocó accidentalmente durante un partido con el arquero del Andorra Jesús Owono. Después de haber sido trasladado a un hospital donde permaneció unas tres horas en cuidados intensivos se confirmó su fallecimiento. El tremendo hecho se produjo cuando de Miguel intenta ir tras una pelota aérea y el arquero sale a intervenir en la jugada. Ambos chocan y el delantero queda tirando en sobre el césped, inconsciente.

El hecho no es el único de estas características en el fútbol mundial. También en Argentina hay antecedentes de casos similares de muertes en la cancha por golpes que producen traumas graves en la cabeza.

Leer más: Falleció el jugador de Tenerife que había sufrido un terrible choque con un arquero

Otras muertes en las canchas del mundo

Estos son jugadores que murieron en circunstancias similares en una cancha, a nivel internacional:

El primer antecedente registrado ocurrió en 1931, en Escocia. El arquero del Celtic murió después de un traumatismo de cráneo en el clásico contra Rangers. Salió a disputar una pelota y recibió un impacto en la cabeza al golpear con la rodilla de un rival. John Thomson tenía apenas 22 años. Todos los años, el Celtic, en su página oficial recuerda el trágico suceso.

Otro caso tuvo como protagonista a Vagner Bachrel, en Brasil, en 1990. El futbolista murió seis días después de un traumatismo craneoncefálico aparentemente producido durante un partido que había disputado y donde había tenido un golpe en la cabeza que fue subestimado en su momento.

En 2014 muere en Argelia Albert Ebossé, de 24 años. Era un delantero camerunés. Durante un partido le tiraron un objeto desde las tribunas que lesionó su cabeza. El traumatismo, no fue un choque entre jugadores, pero causó gran conmoción por lo que pueden provocar las acciones violentas en las canchas.

El momento en el que Emanuel Ortega (camiseta azul) cae y luego golpea la cabeza contra el borde de la cancha.

El momento en el que Emanuel Ortega (camiseta azul) cae y luego golpea la cabeza contra el borde de la cancha.

Argentina, con un triste historial

Una de las situaciones más recordadas por los argentinos sucedió el 3 de mayo de 2015. Emanuel Ortega, de 21 años era un jugador de San Martín de Burzaco y disputaba un partido contra Juventud Unida, en la Primera C.

Fue por una pelota y golpeó su cabeza contra una estructura de cemento que sostenía el alambrado. Tuvo una fractura de cráneo y un gran traumatismo que obligó a intervenirlo quirúrgicamente. Lamentablemente murió el 14 de mayo al no poder recuperarse de las graves lesiones.

En 2016 muere Micael Favre, de 24 años. El futbolista jugaba para Villa Elisa. Era oriundo de San Jorge. Estaba jugando contra Defensores de Colón cuando recibió un golpe de la rodilla que pegó en la cabeza. Se incorporó, sufrió convulsiones y fue trasladado a un centro de salud donde lamentablemente murió.

La triste despedida del jugador correntino que murió en la cancha luego de un golpe en la cabeza

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En 2024 se produjo el trágico desenlace de Ángel Elías Ojeda, de 23 años. Un caso que recuerda el de Ortega. Estaba jugando en la liga de Bella Vista, en Corrientes, cuando su cabeza golpeó contra una pared perimetral del campo de juego, en pleno partido. Tuvo un traumatismo craneoencefálico con hemorragia interna y hematoma subdural.

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