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Heladeras hackeadas en Europa: qué posibilidades hay de que pase en Argentina

Especialistas en ciberseguridad apuntan a una posible falta de actualización del software de los dispositivos como el desencadenante de estos ataques sin precedentes

3 de noviembre 2026 · 11:40hs
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La empleada de un supermercado en Suecia tira alimentos que estaban en heladeras que fueron hackeadas.

(Johan Nilsson / TT News Agency via AP)

La empleada de un supermercado en Suecia tira alimentos que estaban en heladeras que fueron hackeadas.

En menos de un mes, cientos de supermercados de países de Europa sufrieron hackeos a sus heladeras. Los atacantes, a distancia, elevaron la temperatura de los dispostivos y provocaron pérdidas multimillonarias en términos de dinero, además de la pudrición y disposición de cientos de toneladas de alimentos.

Esta semana se reportaron ataques en comercios de Suecia (en la cadena de supermercados Ica, una de las más grandes del país), Bélgica (más de 40 establecimientos de la firma Ahold Delhaize sufrieron las consecuencias del hackeo), Irlanda, Luxemburgo, Estonia, Holanda y Finlandia. A mitad de octubre, en Francia, unos 400 locales de las empresas Intermaché y Coopérative U vieron cómo sus heladeras subieron sin control hasta los 50º, afectando cientos de toneladas de alimentos congelados y refrigerados.

En medio de crecientes conflictos geopolíticos, especialistas en ciberseguridad resaltan que esta es una nueva manera que tienen los hackers para causar daños sin buscar réditos económicos, sino para ganar visibilidad y mostrar poder de fuego ante la creciente utilización de elementos cotidianos conectados a internet.

>> Leer más: Heladeras de un centenar de supermercados europeos sufrieron otro ciberataque

La geopolítica, en el centro

En diálogo con LT8, el ingeniero informático Roberto Rubiano planteó cómo los atacantes cambiaron el foco de sus acciones: pasaron de buscar ganancias a partir del pedido de rescates para volver a controlar cuentas hackedas o de vulnerar sistemas financieros, a llevar a cabo maniobras por el sólo hecho de causar daño y, de esta manera, mostrar todas las posibilidades que tienen actualmente para actuar.

"Simplemente es el hecho de aparecer en las noticias, de mostrar qué pueden concretar. Hacer ese daño a la población es para mostrar poderío", aseguró Rubiano, que además es especialista en ciberseguridad. Y agregó: "Estos grupos (de atacantes) están motivados por cuestiones geopolíticas. La ciberseguridad está atravesada por la geopolítica".

Además de mencionar que actualmente "hay muchos casos alrededor del mundo" de ataques a sistemas de grandes empresas, este tipo de vulneraciones en supermercados de Europa son los que toman más notoriedad.

Posibles ataques en Argentina

En ese sentido, planteó que una de las marcas de heladeras hackeadas reconoció que lleva un tiempo considerable sin actualizar sus sistemas de software y afirmó que esa falta de acción "es una de las mejores herramientas que tienen los atacantes. Hay una falsa sensación de seguridad en no actualizar por pensar que no se puede ser blanco de ataques".

Esos hackeos, afirmó, pasan más seguido de lo que se presume y detalló que "no hace falta irse a Europa para buscar este tipo de casos".

"En Argentina tenemos un montón de ambientes industriales donde la situación es igual o peor. Por eso hay que hacer un trabajo técnico y de concientización en la población", sostuvo.

"Hay mucho software que tiene vulnerabilidades conocidas, no sólo en la industria alimenticia sino también en la farmacéutica o en los hospitales", añadió. El especialista marcó que el avance de herramientas de Inteligencia Artifical le facilitó tareas a los atacantes que antes le demandaban mucho más tiempo y por eso se dio la escalada de las últimas semanas, a la que rotularon como "octubre negro": "Antes teníamos cinco ataques de estos por año, pero en el último mes tuvimos 30, casi una por día".

Qué puede hacer la ciberseguridad

Rubiano señaló que es imposible instaurar una seguridad total a las empresas y que las áreas de seguridad informática se dedican a "mitigar riesgos e intentar cerrar la mayor cantidad de frentes posibles".

Por ello, expresó que se deben reforzar los sistemas de seguridad en un contexto dominado cada vez más por elementos conectados a internet, desde juguetes o consolas hasta electrodomésticos o autos: "Es cuestión de reforzar los controles y cerrar todas las puertas. Aún así, puede haber atacantes con conocimientos técnicos o con recursos suficientes para concretar un ataque. Esto muestra que los tomadores de decisiones tienen que invertir en reforzar la seguridad porque el riesgo está presente".

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