Los padres de Tomás Tello: "Fue atacado por nueve cobardes y nadie hizo nada"

“Esto empezó a las cuatro y media de la mañana y a mi hijo me lo mataron a las siete. A las seis de la mañana llamaron por teléfono viendo la pelea, me lo corrieron seis cuadras, me lo mataron a botellazos y a puñaladas y nunca fue la policía , nunca”, manifestó el padre de Tomás.

Finalmente, el hombre reclamó justicia: “Que se haga justicia. Yo me fui de Santa Teresita y estoy en la casa de mi novia, que es la única que me tranquiliza, y no quiero hacer nada. Si no hacen nada, la justicia la voy a hacer yo y no quiero hacer eso y darle un sufrimiento más a mi familia, me estoy conteniendo. Cuiden a sus hijos porque de un segundo para el otro no lo tienen más”, concluyó.

image.png Tomás tenía apenas 18 años. Fue asesinado con saña por una patota de nueve hombres el 1 de enero en Santa Teresita.

Por el asesinato de Tomás Tello, ya fueron aprehendidos 9 hombres, entre ellos Damián Copelian, el principal señalado como autor del crimen con un instrumento punzocortante. Es un joven de 21 años que habría apuñalado a Tello en el pecho con una tijera. La herida resultó mortal y el adolescente murió poco después en el hospital de la localidad. Copelian fue arrestado por la policía luego de revisar las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, más la declaración de testigos del hecho. Los efectivos policiales lo capturaron en la avenida Costanera entre 32 y 33 en Santa Teresita, mientras estaba en la vía pública. Los otros principales acusados fueron identificados como: Omar Amestoy, de 29 años; Roberto Ochoa, de 27 años; y Aderis Kopelian, el padre de Damián, de 57 años. El resto de los detenidos afronta un compromiso menos grave en el crimen grupal.

Samanta, la mamá de Tomás, habló durante la despedida de su hijo. “Quiero que paguen y que nadie se olvide”, les dijo a los medios. La mujer, además, relató el conflicto que hubo días atrás con los asesinos: “Tomás me había dicho que había discutido con ellos, el 22 de diciembre hizo una fiesta en su casa y no los dejó entrar porque sabía que iban a originar una pelea, por eso se enojaron con él”. Lo recordó emocionada: “Era un chico súper trabajador. Cuando iba a mi casa me pedía permiso hasta para ir al baño”. Tomás vivía en la vecina Mar de Ajó, donde este martes fue sepultado.

Adrián Rodríguez, el abogado de la familia de la víctima, aseguró que habrá novedades en la investigación en las próximas horas. Asimismo, explicó que hasta ahora no se presentó ningún abogado defensor por parte de los imputados. “Podría haber más implicados. El celular de Tomás y de otros implicados los tiene la fiscalía para abrir”, señaló, y agregó: “Lo persiguieron, lo lincharon y uno lo mató de una puñalada”.