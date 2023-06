Los actores temen que la Inteligencia Artificial los deje sin trabajo

Pero la IA no es sólo un problema para las grandes estrellas. Laurence Bouvard no es una celebridad, pero ha trabajado como actriz de doblaje y en pequeños papeles en televisión y teatro durante más de 30 años. En su opinión, tanto ella como sus colegas están cada vez más atados a contratos en los que apenas pueden decidir el destino de sus interpretaciones. "Estamos renunciando a todos nuestros derechos morales", afirma. "Básicamente están dando permiso a la IA para que utilice tus datos infinitamente para cualquier proyecto. Tenemos una opción: lo firmas y te utilizan, o no lo firmas y no trabajas para esa empresa".

Bouvard dice que sus colegas actores descubren con frecuencia que el audio que envían para las audiciones está siendo muestreado y utilizado por empresas tecnológicas que ofrecen poca o ninguna remuneración. En última instancia, lo que teme es que las computadoras usen su trabajo...para dejarla sin trabajo.

Stuart Armstrong, experto en inteligencia artificial, dice en pocas palabras: "La profesión de actor va a cambiar. Va a transformarse en una nueva forma dictada por la economía y por los acuerdos y reglamentos sindicales. El peligro, en el peor de los casos, es que los actores se vuelvan superfluos".

Esta semana, el sindicato Equity se ha visto obligado a elaborar un conjunto de herramientas legales para asesorar a sus miembros sobre lo que deben tener en cuenta.

En su opinión, la determinación del Gobierno de "convertirse en una superpotencia mundial de la inteligencia artificial" significa que no le interesan las preocupaciones del sindicato, explica el funcionario Liam Budd. "Tenemos un marco jurídico en el Reino Unido que no está diseñado para proteger a los artistas de las imitaciones no autorizadas de su trabajo utilizando tecnología de IA".