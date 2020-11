En esta misma línea, Gates inauguró hace poco un podcast llamado: Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions (Bill Gates y Rashida Jones responden las grandes preguntas). Allí comenzaron hablando de la pos pandemia: cómo se imaginan el mundo a futuro. El turismo, el software, las formas de trabajo, las vacunas. No hay tema casi que no haya tocado.

“Decidimos iniciar un podcast que nos permita pensar juntos en algunos de los problemas más urgentes de la actualidad. En nuestro primer episodio, Rashida y yo exploramos una gran pregunta que es lo más importante para muchas personas: ¿cómo será el mundo después de COVID-19? ”, dice el fundador de Microsoft. “Sé que es difícil de imaginar en este momento mientras surgen nuevos casos en todo el mundo, pero llegará un momento en que la pandemia de COVID-19 habrá pasado. Creo que es seguro asumir que la sociedad cambiará para siempre”, agrega.

Cómo serán los viajes en el futuro

Viajar es algo que muchos extrañan. Este 2020 quedará en la historia como el año en el que se cerraron las fronteras y, al menos durante un tiempo, los aviones dejaron de surcar el cielo.

El fundador de Microsoft pronosticó que se realizarán un 50% menos de viajes en el mundo del futuro. Que especialmente se reducirán los viajes de negocio, ya que se privilegiará la comunicación virtual para evitar una posible exposición.

La virtualidad llegó para quedarse

Eran pocas las empresas y los trabajadores que tenían aceitados mecanismos de trabajo a distancia. En algunos rubros muy puntuales se trabajaba con esa metodología, pero la gran mayoría tenía rutina diaria de ir y volver al trabajo.

¿Qué sucederá en el futuro? El “home office” continuará siendo la primera elección tanto de los empleadores como de los trabajadores. Solo quienes verdaderamente necesiten hacer tareas presenciales retomarán su ritmo habitual.

Y no solo la virtualidad marca el trabajo. Así como los niños debieron aprender a tomar clases a través de la computadora, y los adultos mayores se adaptaron a los encuentros virtuales para ver a sus seres queridos, el software seguirá mejorando para fomentar que continúen los encuentros virtuales.

Una nueva forma de vivir

A partir del trabajo a distancia, los centros urbanos se irán despoblando lentamente advierte Gates. En este marco, ya no será necesario vivir cerca del transporte público.

Mucha gente se volcará a las afueras por una vida más tranquila, con más espacios abiertos. Evitar los espacios donde haya mucha concentración de gente será clave.

Vida social pero con cuidados

Al disminuir el contacto humano en el trabajo, la gente buscará una mayor vida social, aun a la distancia.

La energía disponible para socializar después del trabajo será mayor, y Bill Gates prevé que habrá cambios de costumbres en ese sentido.

La lógica del aislamiento voluntario

Aunque se hayan levantado las restricciones, y eventualmente haya una vacuna disponible, es posible que la población de riesgo mantenga un cierto nivel de aislamiento mayor al de la pre pandemia.

“Creo que mucha gente seguirá bastante conservadora en su comportamiento, especialmente si se asocian con personas mayores cuyo riesgo de enfermarse gravemente es bastante alto”, comentó Gates.

Varias generaciones de vacunas

Uno de sus temas preferdios, Gates había anticipado en septiembre que la primera sería la elaborada por Pfitzer.

Ahora agregó: “La única forma en que volveremos a la normalidad es teniendo, tal vez no la primera generación de vacunas, sino otra efectiva, que se ponga mucha gente”.

Futuras pandemias

El magnate ya pronosticó que ésta no será la única pandemia, pero hay una buena noticia: advierte que la próxima será menos destructiva, por la experiencia ganada.

“La razón principal por la que tendrá un impacto menos destructivo es que ya tendremos práctica. Habríamos hecho juegos de enfermedades como juegos de guerra, y casi todos los países responderán como lo hicieron Corea del Sur o Australia, donde se examinan personas y se ponen en cuarentena muy rápidamente, y nuestras herramientas de prueba serán mucho mejores. No seremos tan estúpidos la segunda vez”, concluyó.