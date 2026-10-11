Adelante Santa Fe

Pullaro, quien no solo se presentará a su reelección sino que, además, hoy es muy probable que logre concretarla, es uno de los interesados en que se suspendan las Paso nacionales. Si las primarias se vuelven a implementar, el último mes de campaña para gobernador en mayo/junio se superpondría con el debate de alianzas y candidaturas presidenciales, lo cual complica la provincialización de la discusión. Pero claro, nada es gratis en esta vida, y mucho menos en política.

El mandamás santafesino aprovechará la ansiedad violeta para obtener cosas en el corto plazo, que en otra oportunidad sería más difícil, sobre todo de un oficialismo nacional poco generoso y, además, muy condicionado por un doble monitoreo: el del FMI en el acuerdo y el de los brokers financieros. Se podría decir que no es amarrete solo por vocación sino también por obligación.

La provincia tomó fondos en el exterior, lo cual le permitirá impulsar obras que ya no hará el gobierno nacional, y que tampoco se pueden hacer con el presupuesto corriente dada la caída sistemática de la coparticipación en los últimos doce meses, si bien hubo una recuperación en agosto y septiembre. “Obras son amores y no buenas razones” reza el refrán español, y todos los líderes lo saben. De modo que la inyección electoral extra ayudará a que el ánimo santafesino sea más positivo que el nacional.

Una de las cosas que todos los mandatarios dialoguistas quieren poner en la mesa de negociación es que LLA no lleve candidatos competitivos o que, al menos, no reciban gas desde la Casa Rosada. Si bien los violetas no tienen grandes figuras competitivas en general, un guiño que ordene eso no estaría de más. Dado que hace pocas semanas los legisladores nacionales libertarios recibieron la orden de no combatir a los gobernadores aliados, poniendo como gran objetivo la reelección presidencial, Diego Santilli de por medio, es probable que ese ítem de la negociación sea cumplido. Aunque los operadores provinciales no les tienen mucha confianza a sus pares nacionales.

El tema es que Pullaro debía adelantar sí o sí por imperativo constitucional, pero no todos sus colegas están en la misma situación. Como va pasando el tiempo y el cronograma nacional sigue en ascuas, varios dialoguistas ya tienen la cuasi decisión de adelantar. En varios casos por tradición, en otros para no quedar pegados a la ola violeta que eventualmente favorezca a último minuto al representante local, y un tercer sector que no quiere quedar pegado a una administración que hace meses recibe más desaprobación que aprobación.

Beneficiado

Ponemos como ejemplo a un gobernador bastante cercano a Javier Milei porque su provincia se beneficia con este modelo. Estaba especulando hace un par de meses con juntar su elección con la nacional, entre otras cosas, creyendo que el oficialismo podría voltear las Paso nuevamente. Al ir en la misma fecha, suponía que podría negociar hacer alianza con LLA y así despejar su camino hacia la reelección. No quería de ninguna manera que un candidato violeta, aun poco competitivo, obtuviera 5% de votos y así facilitar un triunfo peronista. Pero hete aquí que sus encuestas le informan que ganaría con comodidad sin depender de dicha eventual coalición, con lo cual se está convenciendo de adelantar a mayo.

El gobierno cree que puede tirar de la cuerda hasta principios de 2027, contradiciendo la acordada de la Cámara Nacional Electoral (CNE), que pidió que, si hay una reforma, se vote este año, de modo de despejar dudas sobre maniobras políticas a conveniencia. Por otro lado, un gobernador que fue a París dijo que el plazo de negociación amable se termina a fin de octubre, y que luego se negocia ley por ley, lo cual hace que todo salga más caro. A mayor interés en una aprobación, más precio. Final abierto, ya que luego de esa definición viene lo que hará la poderosa provincia de Buenos Aires, pero sobre todo el peronismo.

Volviendo a Pullaro, si le va lo suficientemente bien en junio próximo ya será un número puesto en la grilla para 2031, gane quien gane en 2027. Un centro moderado, exitoso en la lucha contra el narco y la inseguridad, con experiencia de gestión en una provincia grande, arranca con hándicap. Y lo curioso será que el radicalismo vuelva a tener un presidenciable competitivo.