La vacuna rusa Sputnik V llegaría a nuestro país en Nochebuena

Voceros gubernamentales confirmaron que el “plan de vuelo” para traer las primeras 600 mil dosis para inocular a 300 mil personas se mantiene de la misma manera que fuera planificado. Una aeronave de Aerolíneas Argentinias, un Airbus 330-200 (no un avión de carga), estuvo siendo acondicionada ayer para efectuar el traslado.

El vuelo, nominado AR 1060, insumirá 34 horas de viaje neto (16 de ida y 18 de vuelta): está previsto que parta el martes a las 3.30 de la madrugada y arribe, sin escalas, al Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo tras 16 horas. El regreso está previsto para el miércoles 23 que luego de 18 horas arribará el jueves 24. Más de 13.400 kilómetros median entre las capitales de Rusia y Argentina. El objetivo es embarcar las dosis en un vuelo non-stop, sin escalas.

Las fuentes indicaron que está previsto que semanas después se sumen otros vuelos similares para continuar con el traslado de nuevas dosis.

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, consideró que “hay una absoluta distorsión en la traducción” de las declaraciones que realizó hoy el presidente de Rusia, Vladimir Putin, respecto a la vacuna Sputnik V y su uso en los mayores de 60 años.

“Hay una absoluta distorsión en la traducción. Putin dijo que él tiene 67 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años”, dijo Gollan en declaraciones a radio 10.

Nicolás Trinchero, periodista y presentador argentino de la cadena de televisión internacional RT con sede en Moscú, Rusia -para su servicio en español- coincidió en que se tergiversaron las declaraciones de Putin.

Trinchero lo tradujo del siguiente modo: “Los expertos nos dicen que las vacunas que hoy en día entran en circulación se proporcionan a los ciudadanos de una determinada categoría de edad. Y para personas como yo -por Putin-, las vacunas aún no han llegado. Repito una vez más, soy una persona bastante respetuosa de la ley en este sentido, escucho las recomendaciones de nuestros especialistas, y hasta ahora no me he vacunado, pero definitivamente lo haré.”

Gollan, por su parte, agregó que en el marco planteado por Putin, en Rusia la vacuna “se está investigando en personas menores de 18 y mayores de 60” y precisó que “el 30 de diciembre terminaría el estudio en los mayores de 60 años”.

“La vacuna Sputnik V es muy segura. Ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años será autorizada. Estamos convencidos de que la Sputnik V será aprobada de emergencia porque es muy buena”, analizó el ministro de Salud bonaerense.

Además, brindaron detalles respecto del desarrollo de las pruebas para el suministro de la vacuna a personas mayores a 60 años y, en ese marco, expresaron su expectativa de que el instituto Gamaleya, fabricante de la Sputnik, y el ente regulador ruso, que están en la última etapa de análisis del estudio para determinar la efectividad de la vacuna, den “rápidamente” su visto bueno.

El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, aseguró hoy en una conferencia de prensa en su país que la vacuna Sputnik es “segura y eficaz” y que se desarrollan por estos días las últimas pruebas para poder aplicarlas a adultos mayores de 60 años, grupo etario en el que está incluido y por ese motivo, está a la espera de esos resultados.

Al respecto, en declaraciones a la prensa desde Rusia, Vizzotti, afirmó que se “están terminando los últimos pasos” para “aprobar el uso” de la vacuna en el rango etario que corresponde a mayores de 60 años.

La secretaria de Acceso a la Salud viajó a Rusia como parte de la comitiva argentina que también integran la asesora presidencial Cecilia Nicolini y autoridades de la Anmat para garantizar dosis de la vacuna para la Argentina.

Más allá de la autorización para el grupo etario de más de 60 años, fuentes del Gobierno recordaron que el plan inicial es vacunar primero al personal de Salud que está en la primera línea.

“Nosotros tenemos que tener claro que, cuando tengamos el visto bueno de Anmat, con esas primeras dosis podemos ir a vacunar a los médicos que están en las terapias intensivas. Si me preguntan, ellos que están en primera línea, tienen que ser los primeros”, dijo uno de los voceros en Balcarce 50.

Las fuentes señalaron que en las próximas horas podrían realizarse reuniones de los responsables sanitarios con el Presidente y la semana próxima un encuentro del comité que se encargará de la logística para la distribución y aplicación de las vacunas.