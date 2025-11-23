La Capital | Ovación | VAR

Tiraron agua bendita al monitor del VAR en la cancha de Central antes del partido con Estudiantes

Una mujer y un hombre, vestidos con los colores del canalla, recorrieron el campo de juego arrojando agua bendita

23 de noviembre 2025 · 17:40hs
La escena duró tan solo algunos minutos

La escena duró tan solo algunos minutos, pero pronto generó enorme curiosidad entre los fanáticos en las redes sociales. 

En la previa al partido ante Estudiantes de La Plata, la cancha de Rosario Central fue escenario de una extra escena: una mujer y un hombre le tiraron agua bendita al pasto y al monitor del VAR.

Una insólita imagen se vio en la cancha de Rosario Central una hora antes del arranque del partido ante Estudiantes de La Plata por los octavos de final del Torneo Clausura.

En el video que circuló rapidamente por redes sociales, una mujer y un hombre, ambos vestidos con los colores del canalla, salieron al campo de juego y empezaron a tirar agua bendita en el pasto, especialmente cerca del monitor del VAR que está ubicado a un costado de la cancha.

La escena duró tan solo algunos minutos, pero pronto generó enorme curiosidad entre los fanáticos en las redes sociales.

El encuentro se jugará luego de una semana cargada de polémicas por el título de la Liga 2025 que la AFA le dio al Canalla por haber terminado como líder de la tabla anual

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

El final indeseado de Central en el Clausura, con la tristeza de Ángel Di María tras la eliminación ante Estudiantes.

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Los jugadores de Central no pudieron con Estudiantes.

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Central y Estudiantes no se sacan ventajas en los primeros minutos.

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Ariel Holan: "Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo"

Ariel Holan: "Estoy orgulloso de los jugadores porque dieron todo"

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

La nieta de John F. Kennedy reveló que le diagnosticaron un cáncer terminal

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región

El último hallazgo se produjo el jueves pasado en el departamento San Cristóbal, donde se encontró una aeronave con bandera boliviana
Narcoavionetas abandonadas: en lo que va del 2025 se encontraron seis en Santa Fe y la región
Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Por Elbio Evangeliste
Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Por Elbio Evangeliste
El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes
Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso
Reforma laboral: el Consejo de Mayo define el texto final que irá al Congreso

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación
A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Juveniles de Newells con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Juveniles de Newell's con una formación acelerada, a disposición del futuro DT

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

El peor pasillo: los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda al campeón Central

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central perdió 1 a 0 ante Estudiantes en el Gigante y quedó eliminado del Clausura 2025

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Central quiere subir el primer escalón en busca de otro título

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes
Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Di María tras la caída de Central: qué dijo del pasillo de espaldas de Estudiantes

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

Un partido chiquito de Central para una desazón mayúscula sin alargue

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

El uno x uno de Central ante Estudiantes: Broun y Ovando, los más parejos

Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos
Un hombre recibió cinco balazos en la zona norte: uno le dio en los testículos

Embistió a una moto y huyó: una pareja gravemente herida fue trasladada al Heca

Embistió a una moto y huyó: una pareja gravemente herida fue trasladada al Heca

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

A un fiscal de Rosario le robaron en Pinamar una pistola y documentación

Fraude con combustible en Jefatura: Había que generar dinero y subirlo

Fraude con combustible en Jefatura: "Había que generar dinero y subirlo"

Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones
Primer operativo de alcoholemia en el río Paraná: controles sin sanciones

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

El proyecto que busca revivir a Village Rosario, el complejo que marcó una era

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

El Hospital Centenario tiene un nuevo tomógrafo oftalmológico de última generación

La verdadera destrucción del delta: preocupa el alza de terraplenes en las islas

Por Tomás Barrandeguy

"La verdadera destrucción del delta": preocupa el alza de terraplenes en las islas

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Por Carina Bazzoni

Casa Amiga: el último lugar de abrigo contra la violencia de género en Rosario

Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Por Matías Petisce
Caso Giovani Mvogo Eteme: a un año de su muerte convocan a una marcha

Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

Por Julián Guarino / Especial para La Capital
Escapar hacia adelante, la paradoja del plan económico de Milei

Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera
Los nuevos ministros de Milei: un militar y una funcionaria del Plan Bandera

Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales
Más de 2 mil estudiantes secundarios participan de las tutorías presenciales

La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia
La UGR expande su oferta académica con carreras presenciales y a distancia

Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip
Embargos millonarios para directivo de Vicentin y exdirector rosarino de Afip

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Por Ariel Etcheverry

Normal 3 busca reforzar el poder de su vóley y también afianzar lazos sociales

Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo
Carne: cuánto cuesta hacer un asado en Rosario y cómo viene la caída del consumo

Con tres ex-Newells, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a la Libertadores 2026
Con tres ex-Newell's, Lanús ganó la Sudamericana y se suma a la Libertadores 2026

Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040
Proyectan 4 millones de niños y adolescentes menos en Argentina hacia 2040

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Una causa que expone el acercamiento de un menor de edad al narcomenudeo

Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro
Villa G. Gálvez: preventiva para acusado de matar a un hermano y apuñalar a otro

Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola
Villa Gobernador Gálvez: capturaron a un menor con una pistola

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Por Florencia O’Keeffe

Colocan en Rosario un dispositivo para controlar el Parkinson a distancia

Te hice pica, un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

Por Martín Stoianovich

"Te hice pica", un libro con voces de los protagonistas del narcotráfico en Rosario

La venganza como hipótesis del asesinato de un albañil en la zona sudoeste
La venganza como hipótesis del asesinato de un albañil en la zona sudoeste

Confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoría de Rosario
Confirman 37 casos de tos convulsa en la provincia, la mayoría de Rosario

Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados
Presupuesto Participativo: cuáles son los 24 proyectos más votados