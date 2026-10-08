La función de WhatsApp que hay que revisar para evitar espías en los chats

Desde la configuración se pueden detectar accesos desde dispositivos desconocidos o sesiones abiertas que se desean cerrar. Cómo hacerlo

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas para comunicarse. A través de ella, se efectúan conversaciones de todo tipo , desde las más casuales y personales hasta las estrictamente profesionales. Por esto, muchos usuarios sostienen la importancia de mantener la información de sus chats protegida. Y en ese sentido, hay una medida que deben tomar con urgencia.

La clave para evitar espías en las conversaciones de WhatsApp es revisar diariamente la sección “Dispositivos vinculados”. Esta ofrece información acerca de los dispositivos en los que la sesión de WhatsApp se encuentra abierta. Al conocer esta lista, el usuario puede cerrar la sesión automáticamente en aquellos dispositivos que desconozca.

Entre los dispositivos con la cuenta abierta, no solo pueden aparecer dispositivos desconocidos, sino que muchas veces, pueden ser dispositivos que utiliza el mismo usuario pero sin el deseo de que se mantenga activa su sesión. Así, por ejemplo, WhatsApp puede estar abierto en la computadora personal o en la de trabajo, y también puede cerrarse la sesión en estos dispositivos si solo se desea mantenerla en el celular.

Esta es una de las diferentes medidas que ofrece WhatsApp para mantener la cuenta segura . Acceder a los dispositivos conectados es el primer paso para saber si alguien está leyendo conversaciones desde otro dispositivo.

>>Leer más: Cómo activar la privacidad avanzada en el chat de WhatsApp y para qué sirve

Cómo revisar los dispositivos vinculados en WhatsApp

Este proceso es sencillo y solo lleva unos pocos segundos a los usuarios. Para acceder a la lista de dispositivos conectados, el primer paso necesario es abrir WhatsApp en el teléfono. Una vez dentro de la app, se debe tocar el ícono de tres puntos verticales en Android y la foto de perfil donde dice “Tu” en Apple (parte inferior derecha de la pantalla).

Allí se deberá clickear la opción “Dispositivos vinculados” y automáticamente aparecerá la información de las sesiones asociadas a la cuenta, donde se indica el dispositivo y el horario en que estuvo o se encuentra activo.