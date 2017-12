"La familia Messi descarta tenencia de arma", dijo el abogado de Matías

El abogado de Matías Messi, Ignacio Carbone, aclaró hoy la situación del hermano de Lionel que se encuentra internado con serias lesiones en el rostro en el Sanatorio Parque. "Nunca estuvo prófugo, ahora presentamos constancias médicas y nos pusimos a disposición del fiscal", dijo y descartó tenencia de arma.





"Tuvo un accidente en lancha en la zona de Fighiera cuando choca contra un banco de arena y sufre una seria lesión, se golpea feo contra la embarcación y se lastima la zona de la mandíbula, el paladar y la cara. Por eso se produjo su internación inmediata. Incluso se le realizaron estudios neurológicos, reconstrucción de un labio, y le sugirieron reposo por un tiempo prolongado", aseguró.

Carbone aclaró además que se puso a disposición de la Justicia. "Tomé contacto con el fiscal de la causa, pusimos en conocimiento de esta situación, vamos a presentar ahora las constancias médicas, para que se aclare esta situación que se empezó a manejar de que estaba prófugo, nunca estuvo prófugo de nada. Incluso fue trasladado de urgencia por quienes lo encontraron", aclaró en diálogo con Radio Dos.

"Le hicimos saber al fiscal que estamos a disposición, no estamos prófugos ni nada, ni al margen de la Justicia", agregó.

En tanto agregó información al comunicado presentado por la familia Messi en el que niega presencia de un arma. "Se empezó a manejar la hipótesis del arma, descartamos totalmente esto, lo que dice la familia es que no son titulares de ningún arma", expresó para evitar referirse a la causa ya que no tuvo "acceso al legajo de la investigación, no puedo aventurar sobre esto".

"Entiendo que la embarcación es de él pero no sé de la titularidad", dijo para agregar que en principio "iba sólo".





