El consorcio Standing Together for Nutrition estima que, si no se toman medidas ya, 168.000 niños y niñas más habrán muerto de desnutrición antes de que termine 2022. Niños como Nassir, un estudiante de 12 años de la región somalí de Etiopía que recuerda que antes de que cerrasen su escuela, podía comer todos los días.

Una situación similar atraviesa Michelle, que a sus nueve años se ve obligada a cargar todos los días con su hermana Gloria para llevarla al centro de salud y que pueda recibir complementos alimenticios.

“Mi hermana está muy delgada porque no comemos bien. Solo comemos una vez por la mañana y por la noche pasamos hambre. Llevo a mi hermana en mi espalda [a la clínica], porque quiero que vuelva a estar sana, explica esta niña congoleña, que tiene claro su principal deseo. ”Me gustaría comer dos veces al día, por la mañana y por la noche“, afirma.

La directora de acción humanitaria de Save the Children, Gabriella Waaijman, advirtió que “invertir ahora puede prevenir estas muertes” de las que habla el informe, lo que pasa por abordar las causas que subyacen en la escasez de alimentos, desde resolver los conflictos a atajar el cambio climático, garantizando mientras un pleno acceso de la ayuda a comunidades en riesgo.

Millones de chicos con hambre

Las organizaciones humanitarias estiman que once millones de niños menores de cinco años se enfrentan al hambre por las guerras o el cambio climático. Solo en Yemen, a principios de 2021 habrá 7,35 millones de menores en situación límite y más de 21.000 están al borde de la hambruna.