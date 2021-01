Kicillof: el regreso a las clases en Buenos Aires no está supeditado a la vacunación

Agregó que trabajan con los gremios docentes en los protocolos para el regreso a las aulas, siempre en base a alcanzar “consensos”.

“Es lógico y razonable trabajar los protocolos con los docentes. En este caso, para ellos, nosotros somos la patronal. Siempre hay que trabajar para llegar a un consenso”, dijo el gobernador en la entrevista que concedió en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

Agregó que “mucho se habla del diálogo y el consenso pero hay un trabajo que no se hizo con los gremios ahí en algunos lugares”, en lo que pareció ser una mención a la situación entre el gobierno porteño y los gremios docentes de su jurisdicción, que mantienen una puja por la fecha de regreso a clases presenciales, que Horacio Rodríguez Larreta fijó para el 17 de febrero.

“No tenemos un acuerdo particular, es el que acordamos en octubre. Hubo una reunión la semana pasada. Si yo anuncio algo sin hablarlo, genera rechazo. Creo que hay algo de política partidaria en el tema. No me quiero meter en política partidaria en este asunto, venimos haciendo un trabajado muy serio y en base a la experiencia internacional”, señaló en relación a cómo maneja la provincia el tema de las clases.