Incendios en Córdoba: panorama poco alentador, con más casas afectadas y personas evacuadas

No sólo que no hay pronósticos de lluvias en el corto plazo, sino que, además, el viento norte se hizo presente en la zona, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Este panorama no hace más que complicar la tarea de los bomberos y de las personas que viven en la zona: 54 tuvieron que ser evacuadas y se quemaron unas 14 viviendas.