Hallan 240 mil partículas de plástico en cada litro de agua embotellada

Por primera vez, contaron e identificaron estas diminutas partículas en agua embotellada. Descubrieron que, en promedio, un litro contenía unos 240.000 nanoplásticos, entre 10 y 100 veces más que las estimaciones anteriores, que se basaban principalmente en tamaños más grandes. El estudio, de la Universidad de Columbia, fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.