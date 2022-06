Hackearon las redes de Alfaguara y la dieron por muerta a Claudia Piñeiro

Rápida de reflejos, y con mucho humor, fue la misma Piñeiro la que salió a aclarar que no, que no estaba muerta.

"Acá desde el más allá y para que se queden tranquilos, no es como lo esperaba, pero teniendo en cuenta que soy atenta y de todos modos me recibieron con los brazos abiertos, no me puedo quejar", escribió. El texto fue acompañado por un emoji de carita sonriente con lentes de sol.

Curiosamente, los hackers no se limitaron a dar por muerta a la escritora en español, también lo hicieron en inglés. Piratas pero políglotas.