La Capital | Colo Ramírez

El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newell's lo trajo

El centrodelantero uruguayo, hasta ahora relegado, la metió en una cancha de Unión donde hizo tripleta en 2024. Si convierte seguido, será una opción interesante

22 de abril 2026 · 06:10hs
El Colo Ramírez convirtió el tercero de Newell’s en la cancha de Unión y lo festeja con Gómez Mattar.

Marcelo Bustamante

El Colo Ramírez convirtió el tercero de Newell’s en la cancha de Unión y lo festeja con Gómez Mattar.

El Colo Ramírez se reencontró con el gol en la última fecha del torneo Apertura. Señaló el tercero de la victoria sobre Unión por 3 a 2. No fue en una cancha cualquiera. El estadio 15 de Abril fue en donde cumplió el desempeño más brillante con la camiseta rojinegra.

En la capital de la provincia, Juan Ignacio Ramírez convirtió por partida triple en febrero de 2024 para el triunfo leproso sobre el tatengue por 3 a 1.

El nueve ya la venía embocando en el conjunto que conducía Mauricio Larriera y ese día el entusiasmo que despertaba su contundencia frente al arco alcanzó su momento de mayor efusividad.

image (55)
El Colo Ramírez celebra uno de sus tres goles contra Unión (3-1) en la victoria de 2024.

El Colo Ramírez celebra uno de sus tres goles contra Unión (3-1) en la victoria de 2024.

Fervor que se apagó poco a poco. Le fue costando llegar al gol al uruguayo y un año después partió a préstamo al exterior, primero a Chile y después a Brasil. Volvió a la Lepra para la presente temporada.

Esperanza renovada con el Colo Ramírez

Se renovó la expectativa, en menor medida de cuando llegó, de que se transforme en ese goleador de sus inicios en la entidad del Parque (5 goles en las primeras 4 fechas).

Que fuese una alternativa entre los otros nueves recién llegados, Matías Cóccaro y Michael Hoyos. Y que justifique la inversión que hizo el club al momento de contratarlo. La ilusión se esfumó pronto.

>> Leer más: Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo en Arroyo Seco

Tercera opción de la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez para el puesto de centrodelantero, detrás de Cóccaro y Hoyos, ingresó desde el banco en dos partidos seguidos (Boca 0-2 y Defensa y Justicia 2-3), mientras que en los dos siguientes fue titular (Riestra 1-1 y Banfield 3-3).

El primer grito fue de penal

Lo único rescatable en esas presentaciones fue que retornó al gol contra Riestra, con un penal que no ejecutó con precisión pero igual lo metió, a los 88’.

“En lo personal, el gol me va a ayudar mucho para la confianza y ojalá que siga por esta senda”, declaró en la cancha de Riestra. Nada de eso sucedió. La caída contra Banfield fue el de la despedida de Orsi y Gómez y en la derrota ante Estudiantes (0-2) en el Coloso, con Lucas Bernardi de interino, con el delantero observó todo el partido desde el banco.

image (56)
El Colo Ramírez celebra el gol de penal contra Riestra a 20 del final. Newell's empató 1 a 1.

El Colo Ramírez celebra el gol de penal contra Riestra a 20 del final. Newell's empató 1 a 1.

Newell’s contrató a Frank Kudelka para que el equipo resucite, deseo personal que también esperaba Ramírez. La opción la tuvo. No solo fue confirmado de titular para el clásico rosarino. El entrenador le dio el brazalete de capitán. Pero el uruguayo pasó desapercibido en la derrota por 2 a 0. Lo reemplazaron en el segundo tiempo.

Ramírez siguió de titular contra Platense (1-1) y Lanús (0-5). A partir del encuentro contra el Granate, no estuvo más entre los once, hasta la noche de Unión.

Tres partidos que miró desde el banco

Tampoco jugó un minuto en las tres fechas siguientes del Apertura (Gimnasia de Mendoza 1-0, Central Córdoba de Santiago del Estero 3-1 y San Lorenzo 0-0). Apenas ingresó, entre el primero y segundo de esos partidos, en los últimos 5’ contra Acassuso (0-2), día de la eliminación rojinegra de la Copa Argentina.

Kudelka tenía un equipo que arrastraba un déficit de gol de y postergaba al uruguayo que no le daba solución. También relegó a Hoyos y optó por el juvenil Francisco Scarpeccio a la hora de sustituir a Cóccaro.

Cóccaro
Scarpeccio suplant&oacute; a C&oacute;ccaro en el 0 a 0 de Newell's y San Lorenzo. Ram&iacute;rez y Hoyos permanecieron en el banco.

Scarpeccio suplantó a Cóccaro en el 0 a 0 de Newell's y San Lorenzo. Ramírez y Hoyos permanecieron en el banco.

Scarpeccio, que estuvo ayer en Arroyo Seco mirando el clásico rosarino de reserva (3-3), empezó entre los once el partido del viernes pasado contra Unión. Kudelka lo sacó para que Ramírez juegue el último cuarto de hora.

Ingresó contra Unión y la metió

En la primera intervención del uruguayo, la mandó adentro. Astuto, fue a buscar el toque corto atrás de Maizón Rodríguez, eludió al arquero Matías Mansilla sobre su derecha y señaló de zurda sin oposición.

La celebración fue parecida a la de uno de esos goles en esa misma cancha en 2024. La lengua afuera y luego la sonrisa.

>> Leer más: Son referentes históricos de Newell's, ya se enfrentaron en una final y vuelven a jugar un partido decisivo

Cóccaro, que quizás retorne el domingo contra Instituto, es el centrodelantero titular. Pero una recurrente lesión por un edema óseo hace necesario contar con otras alternativas .

Si bien Ramírez es un delantero de área y no reúne las características de los nueve que acostumbra a utilizar Kudelka, esos que se involucran en la elaboración de jugadas ofensivas, si consigue goles tendrá el mejor argumento para justificar su presencia.

En definitiva, fue para lo que se lo trajo a la Lepra hace dos años.

Alcanzó a Oscar Salomón

Oscar Salomón era el único goleador de Newell’s en el torneo Apertura, con 2 tantos. Marca que igualó el Colo Ramírez, con su última conquista frente a Unión.

En sus dos etapas en Newell’s, el uruguayo jugó 51 partidos y anotó 13 goles. Entre un período y otro, pasó por Everton de Chile (17 partidos y 4 goles) y Sport Recife (8 y 0).

Ver comentarios

Las más leídas

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Son referentes históricos de Newells, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Son referentes históricos de Newell's, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Lo último

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newells lo trajo

El Colo Ramírez volvió al gol, la razón de ser del nueve y el motivo por el que Newell's lo trajo

Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

El siniestro se produjo alrededor de las 6. La víctima sufrió heridas y tuvo que ser hospitalizada
Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu
Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial
La Ciudad

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad
La Ciudad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Números dramáticos: hay 800 personas que duermen en la calle en Rosario

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Xenófobo, racista y antifeminista: el perfil en redes sociales del asesino de Sophia Civarelli

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Son referentes históricos de Newells, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Son referentes históricos de Newell's, jugaron una final y vuelven estar frente a frente

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Central: el equipo que tiene en mente Almirón para el próximo del Apertura

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newells jugaron un partidazo 

Show de goles en el clásico de reserva: Central y Newell's jugaron un partidazo 

Ovación
Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires
Ovación

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

Rosario, a tres horas de la F1: todos los detalles de la exhibición de Colapinto en Buenos Aires

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Policiales
Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión
Policiales

Violó cuatro veces la orden de no acercarse a su ex, la amenazó y le robó: piden 10 años de prisión

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Piden perpetua para Fran Riquelme por el crimen de Peladito Ramírez

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Femicidio de Sophia Civarelli: convocan a una manifestación para pedir justicia

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

La Ciudad
Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu
LA CIUDAD

Una camioneta en la que iba Kudelka chocó contra una  motociclista en Echesortu

Es la única solución: el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

"Es la única solución": el dueño defiende hacer un edificio detrás de su casa de valor patrimonial

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

El Colegio de Médicos presenta la Expo Residencias para elegir especialidad

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

El tiempo en Rosario: miércoles con pocas nubes y la máxima en 21º

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Por Carlos Durhand
Ovación

La selección U17 femenina de básquet está lista para defender el título

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: una actividad intensa con campeonatos de relevancia

Muy cerca del Mundial, en las canchas de México volvió un grito homofóbico
Información General

Muy cerca del Mundial, en las canchas de México volvió un grito homofóbico

Industria y comercio: caen las expectativas de actividad y empleo
Economía

Industria y comercio: caen las expectativas de actividad y empleo

Trump dijo que EEUU prorrogará indefinidamente el alto al fuego con Irán
El Mundo

Trump dijo que EEUU prorrogará indefinidamente el alto al fuego con Irán

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado
La Ciudad

Amenazas en escuelas: encontraron una bala en el baño de un colegio privado

Luis Rubio, un central limitado, pero expeditivo que dio vida a Éber Ludueña

Por Luis Castro
Ovación

Luis Rubio, "un central limitado, pero expeditivo" que dio vida a Éber Ludueña

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo
LA REGION

Trágico vuelco: un rosarino murió al tumbar un auto en la ruta 9, cerca de Ramallo

Milei recordó al Papa Francisco como el argentino más importante
Política

Milei recordó al Papa Francisco como "el argentino más importante"

Constructores privados también cuestionan al club de defensores de las ruinas
La Ciudad

Constructores privados también cuestionan al "club de defensores de las ruinas"

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas
la region

El norte provincial, golpeado por las lluvias: cayeron más de 200 mm en pocas horas

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª
Policiales

Balacera en zona sudoeste: atacaron a dos jóvenes a metros de la comisaría 19ª

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día
La Ciudad

Tras las detenciones, Santa Fe sumó 84 falsas amenazas en escuelas en un día

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía
Zoom

Le sacaron la licencia a Santiago Maratea por filmar mientras conducía

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días
La Ciudad

El suministro de agua empezó a normalizarse en Rosario luego de tres días

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027
Política

Minigira de Máximo Kirchner para preparar el kirchnerismo 2027

Dormir con la tele prendida engorda: las declaraciones virales de Diego Golombek
Zoom

"Dormir con la tele prendida engorda": las declaraciones virales de Diego Golombek

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Transporte urbano de pasajeros: el municipio compra 45 colectivos a GNC

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo municipal

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

El protocolo antipicadas gana impulso político en el Concejo municipal