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Una camioneta en la que iba Frank Kudelka chocó contra una motociclista en Alsina y Córdoba

El siniestro se produjo este miércoles. La víctima sufrió heridas y tuvo que ser hospitalizada. El técnico de Newell's iba con dos colaboradores

22 de abril 2026 · 07:33hs
Tras el choque. La camioneta en la que iba Frank Kudelka

Foto: Maxi Klanjscek

Tras el choque. La camioneta en la que iba Frank Kudelka, junto a dos colaboradores, frente a la Seccional 2ª
Frank Kudelka tuvo un accidente de tránsito en Córdoba y Alsina. La camioneta en la que iba chocó con una moto

Sebastián Suárez Meccia

Frank Kudelka tuvo un accidente de tránsito en Córdoba y Alsina. La camioneta en la que iba chocó con una moto

Una camioneta en la que viajaba el director técnico de Newell’s, Frank Kudelka, chocó con una motocicleta y la mujer que iban en el vehículo más pequeño sufrió lesiones por las que tuvo que ser hospitalizada.

El siniestro vial sucedió poco antes de las 6.30 en la esquina de Alsina y Córdoba, en barrio Echesortu. Según las primeras informaciones, Kudelka estaba acompañado por dos colaboradores, pero no estaba confirmado si iba como conductor del rodado.

El tránsito en esa esquina estuvo interrumpido durante unos minutos y la víctima fue asistida en el lugar por personal de una empresa de salud que luego la trasladó a un hospital con heridas que no revestirán gravedad.

Frank Kudelka a declarar a la seccional 2ª

En tanto, Kudelka y sus colaboradores fueron derivados a la seccional 2ª para cumplir con los trámites legales de rigor por el choque en el que hubo una persona herida.

>> Leer más: Las bajas en Newell's por lesiones musculares son una herencia que complicó a Frank Kudelka

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