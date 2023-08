Los gigantes de Internet están desde este viernes bajo nuevas y rigurosas reglas en el vasto ámbito de la Unión Europea (UE). Google, Facebook, Tik Tok y las demás deben someterse en Europa a normas reforzadas de transparencia y de lucha contra falsas noticias y contenidos ilícitos , bajo pena de importantes multas e incluso la suspensión del sitio. La norma europea no tiene precedentes en el mundo.

TikTok fue de las primeras en adaptarse. A principios de agosto anunció que iba a permitir usar la aplicación sin algoritmo. Esto implica que en vez de mostrarnos videos en función de nuestro perfil, serán los videos más populares de la zona y del mundo.

Los infractores se exponen a sanciones que podrían alcanzar el 6% del volumen de negocios mundial de su grupo, lo que implica cifras gigantescas en los casos de Google, Facebook, Amazon, YouTube y muchas otras, y en caso de reiteradas infracciones graves, una prohibición temporal de operar.

“Europa es hoy la primera jurisdicción del mundo donde las plataformas en línea ya no tienen un trato de favor y no fijan sus propias reglas”, remarcó Thierry Breton, comisario europeo de Mercado Interior, a cargo de la aplicación de la normativa. Y agregó que las redes sociales ahora son entidades reguladas, "al igual que las instituciones financieras", y aseguró que harán cumplir escrupulosamente la ley. Un verdadero cambio de época para Google, Facebook y sus colegas, acostumbrados durante largos años a una suerte de "far West" online.

De acuerdo a la nueva ley, las plataformas deben explicar cómo funcionan sus sistemas de recomendación y ofrecer alternativas sin personalización. Y en cuando a la publicidad, prohíbe dirigirse a menores o publicar avisos basados en datos sensibles (religión, orientación sexual, etc.).