Estafa turística: un video hecho por IA atrajo visitantes a un destino inexistente

Varios turistas viajaron horas para visitar un teleférico espectacular que, en realidad, no existe. Los detalles de la particular historia

El diario malayo The Straits Times dio a conocer el caso a través del testimonio de un empleado de un hotel local. El hombre contó que una pareja de adultos mayores de Kuala Lumpur (la capital del país) había manejado cuatro horas y media, hasta Perak para conocer el teleférico.

Embed - Elderly couple travels to Perak for non-existent cable car, duped by AI-generated video

La decepción de las víctimas de estafa

Acorde a la narración del empleado del hotel, la pareja se mostró decepcionada y enojada cuando se enteró que el teleférico promocionado no existía. Cuando habló de sus intenciones de tomar acciones legales contra la reportera del video, le explicaron que no era una persona real. El contenido fue realizado con “Veo3”, el software de Google de generación de video con IA.



A pesar de algunos glitches notables, el video es bastante creíble para un ojo no acostumbrado a detectar creaciones puramente digitales. La veracidad de la promoción también se basó en que hay muchos teleféricos de gran despliegue en distintos puntos de Malasia, los cuales en varios casos constituyen la principal atracción turística de las localidades.

La particularidad de este engaño es que no es en realidad una estafa, dado que no había ninguna transacción monetaria involucrada. De todas maneras, las autoridades malayas advirtieron a la población, en especial a adultos mayores o quienes no tengan conocimiento de tecnología, sobre la necesidad de chequear la veracidad de ofertas turísticas promocionadas online.