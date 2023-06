El "pozo canadiense", una solución ecológica y de bajo costo para ahorrar energía

El mecanismo no requiere de alta tecnología ni de grandes inversiones. Aprovecha el aislamiento térmico del subsuelo y la estabilidad de su temperatura a lo largo del año

La temperatura que hay bajo tierra es mucho más estable que la que del aire en la superficie: en verano, el aire puede estar sobre los 30 grados y en invierno apenas superar los 0 grados. Pero a dos o tres metros o más bajo tierra la temperatura casi no varía. "Sabido es que a partir de los dos metros de profundidad la temperatura oscila entre entre 18º y 24º C", asegura el sitio web About Haus (https://about-haus.com/como-construir-un-pozo-canadiense/) .Este fenómeno, que aprovechan los animales que hibernan, se aplica con eficacia al ahorro energético.