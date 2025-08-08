La Capital | Información General | Vitamina

Vitamina D: cuáles son los beneficios y los riesgos de un suplemento cada vez más consumido

La suplementación con vitamina D en cápsulas o gotas es muy habitual. ¿Puede ser tóxica para el organismo? ¿Hay dosis recomendables?

8 de agosto 2025 · 08:07hs
El consumo de suplementos que contienen vitamina D se dispara en todo el mundo 

El consumo de suplementos que contienen vitamina D se dispara en todo el mundo 

La vitamina D es fundamental para la absorción del calcio, lo que ayuda a mantener los huesos saludables y fuertes. Pero no es la única ventaja: tiene efectos en el sistema nervioso y a nivel inmunitario. Se puede obtener de ciertos alimentos, y en general con esto alcanza para cubrir las necesidades mínimas, y también a través de suplementos en gotas o pastillas, cada vez más promocionados. Un reconocido nefrólogo español, Borja Quiroga, encendió las alarmas en los últimos días al asegurar los riesgos de la suplementación sin control y aseguró que ve pacientes con "los riñones llenos de piedras" por haber consumido vitamina D en exceso.

¿Es habitual que esto ocurra? ¿Cuáles son los riesgos del "popular" suplemento?

En España, al igual que en la Argentina, la incorporación de fórmulas con vitamina D en personas sanas es frecuente. Muchos profesionales cuestionan el consumo sin sentido y sin supervisación médica, pero lo cierto, es que en general, en las gotas y pastillas que son de venta libre en Europa y Estados Unidos las concentraciones de vitamina son mucho más altas que las que existen en Argentina. Eso ya marca una diferencia.

¿Qué alimentos contienen vitamina D?

Ante todo, en poblaciones que no tienen factores de riesgo, ¿cuáles son las maneras de incorporarla? Gustavo Lavenia, nefrólogo rosarino, se refirió a las fuentes naturales de vitamina D: los pescados grasos (trucha, salmón, atún y caballa), así como los aceites de hígado de pescado (las mejores maneras de sumarla en forma natural). También el hígado de ganado vacuno, la yema de huevo y el queso contienen cantidades pequeñas de vitamina D. Y los hongos pueden aportan algo (si se los expone a luz ultravioleta aumentan su contenido).

Existen alimentos fortificados a los que se les adiciona vitamina D. La información está en los envases. En EEUU, por ejemplo, casi todo el suministro de leche esta fortificado con alrededor de 3 mcg (120 UI) de Vitamina D por taza, así también la leche de soja, almendras y avena.

Leer más: Magnesio: para qué sirve y cómo tomar el mineral que está de moda

¿La vitamina D puede ser tóxica?

El médico comentó a La Capital que "la toxicidad por vitamina D es poco común". Y agregó: "Se produce cuando hay exceso a nivel del organismo. Si eso sucede se produce lo que llamamos hipervitaminosis D".

"Lo que puede provocar es que haya en determinadas personas alteraciones en los huesos o problemas renales como litiasis o cálculos renales. Si se detecta la toxicidad, hay que tomar medidas", dijo el especialista. Por lo tanto, el consumo habitual sin ningún tipo de control médico está contraindicado.

"En esos casos interrumpimos el consumo y en algunos muy pocos casos, muy raros, podría requerir internación para bajar los niveles de calcio del organismo", señaló. Los niveles aceptables son 30 a 75 ng/mL en sangre. Si son inferiores o mayoresa esos números es importante hacer un seguimiento profesional.

Los posibles efectos negativos se contrarrestan realizando un seguimiento de laboratorio en aquellas personas que toman suplementos en forma habitual.

El sol y la vitamina D

"Cuando la piel se expone a la luz solar el cuerpo produce Vitamina D. De esta forma las personas pueden, al menos, absorber algo. Si se vive en un lugar donde generalmente está nublado, o hay mucha contaminación ambiental (esmog), si se tiene edad avanzada y se tiene piel muy oscura, esta provisión se reduce (no resulta efectivo recibir luz solar a través de una ventana). "Hay que tener en cuenta que la exposición a la radiación ultravioleta del sol puede tener riesgos como el cáncer de piel y el fotoenvejecimiento, por eso el uso de protectores solares pueden limitar la producción de Vitamina D pero deben utilizarse", aclaró el médico.

La vitamina D también puede encontrarse en suplementos (multivitaminas y multiminerales) en combinación con otros. También existen "las dos formas de vitamina D disponibles en suplementos son D2 (ergocalciferol) y D3 (colecalciferol). Ambas aumentan la concentración de vitamina D en la sangre, aunque la D3 podría elevarla más y por más tiempo que la D2. Como la vitamina D es liposoluble, se absorbe mejor cuando se toma con una comida o una merienda que contenga algo de grasa", dijo el especialista y remarcó que la indicación de estos suplementos debe ser dada por el médico.

Noticias relacionadas
Según el cientíico, el huso horario correcto para Argentina sería menos 4

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

construiran el mayor puente colgante del mundo entre sicilia y la italia continental

Construirán el mayor puente colgante del mundo entre Sicilia y la Italia continental

el glaciar perito moreno resistio, pero ahora pierde masa rapidamente

El glaciar Perito Moreno resistió, pero ahora pierde masa rápidamente

el gobierno fijo el dia del nino, que dejo de llamarse dia de las infancias

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

Ver comentarios

Las más leídas

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Lo último

La historia de la fanática de 100 años que buscará hoy conocer a Di María en Tucumán

La historia de la fanática de 100 años que buscará hoy conocer a Di María en Tucumán

Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

Tini lanzó un tema nuevo, ¿dedicado a Rodrigo De Paul?

El portal del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

El "portal" del 8/8 y las manifestaciones, la tendencia que inunda las redes sociales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Juan Domingo Ramírez había cumplido una condena por narcotráfico poco antes del ataque a balazos. También estuvo preso como miembro de Los Monos

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells
Cerraron los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Cerraron los frentes en Santa Fe y se arma la oferta para las elecciones

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018
Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Reactivarán las obras en el aeropuerto: cuándo cierra y por cuánto tiempo

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Ovación
Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela, crimen vinculado a la barra de Newell's

Newells tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Newell's tiene que ganar de local ante su gente para empezar a aclarar el horizonte

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Policiales
Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newells
Policiales

Quién era Cascarita Ramírez, el barra asesinado que paró en las tribunas de Central y Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

La Ciudad
Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en pleno centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados
Policiales

Crimen de un metalúrgico: piden prisión perpetua para los tres acusados

Complicidad con la barbarie: apuntan a Milei por invitar a Netanyahu
Política

"Complicidad con la barbarie": apuntan a Milei por invitar a Netanyahu

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones
Economía

Más de 40 bancos y consultoras proyectan el dólar tras las elecciones

Diana Mondino: O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto
Política

Diana Mondino: "O Milei no es muy inteligente o es una especie de corrupto"

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones
La Región

Autopista Rosario-Córdoba: un muerto tras el choque de dos camiones

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro
El Mundo

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por el arresto de Nicolás Maduro

El glaciar Perito Moreno resistió, pero ahora pierde masa rápidamente
Información General

El glaciar Perito Moreno resistió, pero ahora pierde masa rápidamente

Construirán el mayor puente colgante del mundo entre Sicilia y la Italia continental
Información General

Construirán el mayor puente colgante del mundo entre Sicilia y la Italia continental

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak
Información General

Elevaron el nivel de un río para que el vice de EEUU anduviera en kayak

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas
La Ciudad

Joaquín Chiavazza, el primer fotoperiodista local, en un libro con imágenes inéditas

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar cayó por quinta jornada consecutiva: qué pasó con el blue en Rosario

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre
Economía

La mayoría de los sectores pierde contra la inflación en el primer semestre

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes
La Ciudad

El Concejo aprobó la nueva normativa para jardines maternales y de infantes

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario
La Ciudad

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario

Tragedia en la costanera central: Salió a cazar la moto y cazó a una familia
La Ciudad

Tragedia en la costanera central: "Salió a cazar la moto y cazó a una familia"

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?
Politica

¿Cómo votaron los diputados santafesinos los aumentos al Garrahan y la universidad?

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño
Ciudad

El Paseo del Siglo será peatonal para celebrar el Día del Niño

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Por Nicolás Maggi

Ciudad

Aumentan el saldo máximo de la Sube a $40.000 en Rosario

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen
Información general

Cococcioni detalló cómo el policía denunciado hizo trampa en un examen

Con mis hijos no, un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI
Información General

"Con mis hijos no", un podcast sobre la cruzada en contra de la ESI