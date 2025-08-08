La Capital | Información General | Anmat

Anmat prohíbe una marca de productos domisanitarios

La firma no contaba con los registros sanitarios correspondientes y sus productos fueron considerados ilegítimos

8 de agosto 2025 · 09:56hs
La marca prohibida por Anmat se caracteriza por sus productos aromatizantes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) hizo pública la prohibición de la elaboración, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional de distintos productos domisanitarios de una marca.

Entre los afectados se encuentran todas las presentaciones de los productos identificados como aromatizantes de ambientes y textiles, difusores, sanitizantes; y todo otro domisanitario de la marca hasta tanto se encuentren debidamente regularizados.

La decisión del organismo quedó asentada en el Boletín Oficial mediante la Disposición 5662/2025. La finalidad de la misma es proteger a eventuales usuarios de los efectos derivados del uso de los productos involucrados ya que al no estar inscriptos en Anmat el organismo no puede brindar garantías sobre sus condiciones de producción, su seguridad ni su eficacia.

Cuál es la marca de productos domisanitarios prohibida por Anmat

La marca recientemente prohibida es “La Bonne Vie”. Sus productos se encontraban a la venta principalmente en tiendas digitales o cuentas en las redes sociales.

Por no contar con los registros exigidos por Anmat los productos se consideran ilegítimos y por ende no pueden circular en la población.

