El Papa Francisco volvió a poner en duda viajar a la Argentina: "No está decidido"

"Yo querría ir. Es mi pueblo, pero no está decidido. Hay varias cosas que resolver antes", dijo el Sumo Pontífice en el avión al regresar de Asia y Oceanía

"Lo de Argentina es algo que no está no decidido. Yo querría ir. Es mi pueblo, pero no está decidido. Hay varias cosas que resolver antes", respondió el Papa durante la rueda de prensa en el avión de regreso de su gira por Asia y Oceanía.