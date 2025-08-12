La Capital | La Ciudad | mural

Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Artistas de Rosario y de distintas partes del país intervendrán paredes y fachadas con obras originales que quedarán como un circuito de patrimonio cultural y visual del barrio

12 de agosto 2025 · 16:57hs
Los artistas pintarán en vivo para dar forma a un nuevo Museo a Cielo Abierto

Los artistas pintarán en vivo para dar forma a un nuevo Museo a Cielo Abierto, un circuito de murales que quedará como patrimonio cultural y visual del barrio.
Muralistas pintarán un Museo a Cielo Abierto en barrio Alvear

Entre el viernes 15 y el domingo 17 de agosto, el barrio Alvear de Rosario se transformará en un gran escenario artístico al aire libre. Durante tres días, un grupo de muralistas locales y de distintas provincias pintará en vivo para dar forma a un nuevo Museo a Cielo Abierto, un circuito de murales que quedará como patrimonio cultural y visual del barrio.

El evento gratuito tendrá un formato de festival de muralismo con actividades para todos los niveles: desde talleres iniciales hasta instancias para artistas intermedios y profesionales. Y se desplegará por las calles Centeno, Ameguino, Garibaldi, Cafferata, Pasaje Lett, Iriondo y Laprade.

Arte social

Habrá un taller especial para niños del barrio, pensado para acercarlos al muralismo desde una experiencia lúdica. Cada jornada comenzará con un desayuno comunitario, seguirá con trabajo de pintura en diferentes paredes y culminará con recorridos, presentaciones y meriendas compartidas.

La propuesta está encabezada por la artista urbana internacional Aymi Lova, recientemente llegada de Brasil, quien dirige la escuela de arte y mindfulness Lova in The Street. El objetivo, según explicó, es “potenciar el arte como herramienta de empoderamiento personal, desarrollo y transformación social”.

Además de embellecer el espacio público, el encuentro apunta a abrir oportunidades de visibilidad para artistas emergentes y a fortalecer la comunidad local a través de la cultura. “Pintar en un evento así no es solo arte: es comunidad, visibilidad y el inicio de nuevas oportunidades”, señaló Lova.

Convocatoria

La convocatoria para artistas estará abierta hasta completar cupos y contempla, además de la participación en el evento, la entrega de obsequios como el e-book “Muralismo y Magia”, de Lova, y remeras diseñadas especialmente por Blako Delantales. Interesados pueden escribir al perfil de Instagram del evento.

La organización cuenta con el apoyo de la agrupación Mujeres de la Plaza Santa Isabel de Hungría, que recibe a los visitantes en el barrio, y de empresas y emprendimientos locales como Boyacryl, Rosarpin, Casa Guma, Lisandro Díaz Estudio y Mente Audiovisual Rosario, entre otros.

La entrada para visitantes será libre y gratuita, y se espera que la propuesta convoque tanto a amantes del arte urbano como a vecinos curiosos y familias que quieran disfrutar de un fin de semana distinto. Al finalizar, los murales quedarán como parte del paisaje cotidiano de Alvear, convirtiéndose en un atractivo cultural permanente.

