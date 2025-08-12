Alvear celebró sus 110° aniversario con un emotivo homenaje a su gente

Este lunes, la localidad vivió una jornada de festejos donde se revalorizó la historia local, el sentido de pertenencia, se recordó a los fundadores y su legado en la flamante ciudad que proyecta con esperanza y compromiso un futuro lleno de proyectos

La jornada culminó con el tradicional corte de torta, un brindis alusivo y la entonación del “Feliz cumpleaños”, acompañado por los niños de los jardines de infantes.

La localidad de Alvear vivió este lunes una jornada cargada de emoción, historia y sentido de pertenencia al conmemorar sus 110 años de vida.

Con un acto central, desarrollado en el marco de un programa que reunió a instituciones, vecinos y autoridades, la ciudad de Alvear celebró su 110 aniversario y rindió homenaje a quienes forjaron el presente de esta comunidad y para proyectar, con esperanza y compromiso, el futuro que se avecina.

La celebración contó con la presencia de la comisión de gobierno y su gabinete, representantes de las fuerzas de seguridad, bomberos voluntarios, directivos, docentes, abanderados y alumnos de todas las instituciones educativas locales: Escuela N° 153 “General Las Heras”, N° 6038 “Gendarme Argentino”, Eesopi N° 8187 Comercial Alvear, Núcleo Rural N° 1401, Caeba N° 307, EESO N° 606 “Alvear Centenario”, Jardín N° 325 “Umacapirua”, Eesopa N° 3183 “Raúl Arino” y el Jardín “La Isla de la Alegría”.

También participaron la Capilla Nuestra Señora de la Merced, comisiones y subcomisiones del Club Social y Deportivo Alvear, Club Atlético Alvear y Club Defensores de Alvear, centros de jubilados, el Aeroclub Rosario, y representantes de comercios e industrias locales.

La jornada comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional, acompañado por autoridades y representantes de diversos sectores de la comunidad, seguido por la entonación del Himno Nacional Argentino.

Alvear- aniversario (4)

Homenaje emotivo

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de la profesora María Fernanda Teglia, autora del libro “Alvear desde sus orígenes: más de 100 años de historia”, quien realizó un repaso histórico de la localidad y subrayó la importancia de mantener vivas las raíces culturales.

Alvear- aniversario (3)

Se rindió un homenaje especial a la Bandera de Alvear, que este año cumplió 10 años desde su creación.

El emblema fue elegido en 2015 mediante un concurso entre las escuelas primarias, y la propuesta ganadora fue de Antonella Degiule, quien recibió un reconocimiento de manos del presidente comunal Carlos Pighin.

Paseo de las banderas y muestra

Otro momento destacado fue la inauguración del Paseo de las Banderas de los Inmigrantes, en honor a las colectividades que forjaron la identidad local: Italia, España, Portugal y Francia, sumando la bandera de Bolivia, cuya comunidad es hoy la más numerosa de la provincia y un pilar en la vida social de Alvear.

Los festejos también incluyeron la apertura de una muestra de fotografías históricas en el Puerto Cultural, un espacio recuperado que permitió reunir imágenes y recuerdos recopilados en el marco del programa Ingenia para el centenario del pueblo.

Alvear- aniversario (5)

En su discurso, el presidente comunal Carlos Pighin resaltó que este aniversario tiene un significado especial, ya que el próximo 10 de diciembre asumirá el primer gobierno municipal de la historia de Alvear. “Esto significa más autonomía, más capacidad de decisión y la oportunidad histórica de trazar juntos el rumbo de nuestro futuro”, expresó.

Transformación

Pighin recordó la transformación de Alvear en estas once décadas, desde sus orígenes ferroviarios y agrícolas hasta convertirse en un polo industrial y logístico con 260 empresas y dos ejidos urbanos en crecimiento. “Más allá de las cifras y de las obras, lo más valioso de Alvear es su gente: una comunidad que se arremanga frente a las dificultades, que se organiza para lograr sus metas y que no pierde la calidez de barrio”, señaló.

El acto contó además con la presencia del intendente de la vecina ciudad de Pueblo Esther, Martín Gherardi, la presidenta de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Clara García, y el senador provincial Ciro Seisas, quienes se sumaron a la celebración.

