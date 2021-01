El gobierno negocia la compra de la vacuna china Sinopharm

Otro obstáculo que se presenta es que el año nuevo chino es el 12 de febrero, una fecha que paraliza casi por completo a la nación asiática. Se teme que esto dilate la entrega unos días. Pero a diferencia del caso ruso, las vacunas de Sinopharm ya están fabricadas, y eso es lo que alimenta las expectativas oficiales.

AstraZeneca y COVAX

Otra apuesta es la vacuna de Oxford-Astrazeneca, cuyo principio activo se fabrica en la Argentina y luego es enviado a México para su dosificación, envasado y certificación. El Gobierno pautó entregas de esta vacuna para marzo. Según las proyecciones del Gobierno, se recibirán de AstraZeneca 1,1 millones de dosis en marzo, 4,6 millones en abril, 4,6 millones en mayo, 3,4 millones en junio y 8,5 millones en julio. La semana pasada, Hugo Sigman, el titular del laboratorio que fabrica en Argentina el principio activo, visitó la Casa Rosada.

En tanto, otra fuente de esperanzas es el según el cronograma del Ministerio de Salud, la entrega de nueve millones de vacunas de parte del consorcio COVAX, Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 de la OMS. Sin embargo, una publicación reciente de la OMS da a entender que las chances de que lleguen las primeras vacunas se encuentran lejos.

COVAX es un fondo firmado por 92 países para garantizar la provisión de 2 mil millones de vacunas hacia el final de 2021. Cifra astronómica que incluye un “mínimo de 1.300 millones de dosis” a distribuir entre los 92 países firmantes, detalló el portal Infobae. Pero la distribución no es equitativa, dado que el fondo, coordinado por el Global Alliance for Vaccines and Inmunization (GAVI) suscribió el COVAX con 92 países, pero la prioridad la tienen las naciones más pobres del planeta, imposibilitadas de acceder a vacunas por sus propios medios, entre las que no se encuentra la Argentina. Nuestro país debe pagar por las vacunas que consiga del COVAX, pero sin que esto le garantice ninguna prioridad en la lista de entregas.

COVAX da acceso a las vacunas de los principales laboratorios a precio mayorista. Por esto, el Gobierno promete en su cronograma de vacunación que llegarán las primeras dosis esta semana como parte de un flujo constante a lo largo de seis meses, hasta alcanzar 9 millones de dosis. Pero al igual que Rusia, la Organización Mundial de la Salud anunció un retraso en el programa sin hacerlo explícitamente. Anunció un acuerdo de adquisición anticipada “por un máximo de 40 millones de dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech”, además de tener “previsto” que durante el primer trimestre pueda disponer “de casi 150 millones de dosis de la vacuna candidata de AstraZeneca y Oxford”. Cifras muy alejadas de otras dadas con anterioridad. La OMS celebró que “el Mecanismo COVAX va por buen camino para distribuir al menos 2.000 millones de dosis para finales de año”. Como se ve, los organismos de salud de todos los niveles insisten en dar cifras multimillonarias. Tal vez sería más prudente mencionar solo los números confirmados de entrega, para no crear falsas expectativas en un momento de ansiedad global por la escasez de dosis de todas las vacunas disponible.