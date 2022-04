El gobierno avanza con el proyecto de scoring nacional para castigar a infractores de tránsito

El Papa hizo reformas que no satisfacen y desdibujan al Opus Dei

El sistema de scoring ya lo había impulsado el entonces ministro Florencio Randazzo durante la presidencia de Cristina Kirchner.

Su formulación ahora, y tal cual se planteó aquella vez, pasará a la órbita del Estado nacional, que analizará su sanción por decreto, paso previo a que cada jurisdicción lo incorpore a su normativa local.

En cuanto al recupero de puntos para los casos que tengan un saldo parcial mayor a 0 (cero) y cuando la persona no haya recibido sanciones de tránsito firmes durante un período de dos años recuperará la totalidad de los puntos _siempre que durante ese lapso no haya bajado a los 0 puntos_.

Además, la realización y aprobación de cursos de seguridad vial otorgarán un máximo de 4 puntos cada uno. La realización de los mismos no podrá ser efectuada con una periodicidad menor a dos años.

Para el caso de que se trate de licencias de conducir profesionales, el recupero de los puntos se realizará con periodicidad anual. Algunos de los cursos son: Seguridad vial y la cultura; Cómo generar hábitos responsables; y Conducción Segura, entre otros.

Quita de puntos

Cómo será la quita de puntos: circular con licencia de conducir vencida: 5 puntos; circular sin la revisión técnica obligatoria (RTO): 4 puntos; circular en moto sin casco: 5; circular sin haberse colocado el cinturón de seguridad: 4; no respetar semáforos: 5; conducir bajo los efectos de alcohol y/o estupefacientes: 10 puntos; no respetar límites de velocidad: de 5 a 10; conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida: 20; participar y/u organizar picadas: 20 puntos.

El sistema unificado tratará de no dejar jurisdicciones afuera. “Si cometés la falta en San Luis y sos de Buenos Aires, se te quitan puntos”, explicaron funcionarios. Además, aseguraron que “está todo firmado con las provincias” y, por esa razón, se llevó a cabo el Consejo Federal de Seguridad Vial. El consenso con los distritos es clave para que el scoring nacional tenga aplicación efectiva, ya que cada provincia debe adherir a la norma nacional.

La expectativa, expresaron desde la cartera de Transporte, es que la reglamentación de la ley “salga pronto”, pero el paso de acordar una normativa fue “lo más complejo”.

Su director ejecutivo, Pablo Martínez Carignano, adelantó también el lanzamiento del Plan Federal de Educación Vial, el 21 de abril próximo en la provincia de San Juan, y la apertura de la primer base operativa de ese organismo en San Luis, hecho que calificó como “un hito porque nunca antes tuvimos tan estrecha colaboración con la provincia”.

Sobre la futura aplicación a nivel nacional del descuento de puntos en la licencia de conducir -el llamado scoring unificado-, Martínez Carignano señaló: “Creemos, y todas las provincias también lo creen, que manejar, antes que un derecho, es una responsabilidad y que si alguien lo hace poniendo en peligro a los demás, violando las normas, no conviviendo de manera pacífica en el espacio público, no puede solucionarlo con plata, tiene que haber un Estado que diga ‘usted por el momento no va a seguir manejando’”.

¿Por decreto?

En relación a la futura implementación del scoring nacional a través de un decreto presidencial, el funcionario resaltó que “se trata de algo que era un hecho obligado por ley y sobre lo que han pasado 11 años y nunca se había avanzado”.

Durante las deliberaciones en San Luis, también se abordó una propuesta de modificación de la normativa nacional respecto de las infracciones de tránsito cometidas por conductores extranjeros.