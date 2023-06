el dia03.jpeg

Gente sosteniendo carteles que dicen "No elegí la política, me la impuso la historia", y "Gracias, presidente" reunidos frente a la catedral gótica de Milán, antes del funeral de estado del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi, Italia, miércoles 14 de junio de 2023. (Stefano Porta/LaPresse vía AP)