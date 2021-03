Así lo quisieron demostrar Maylin Storbakken, de 32 años, y su sobrina Carmen, de 17; haciendo la prueba y compartiéndolo con sus seguidores en TikTok.

Como era de esperar, los resultados han revolucionado a los usuarios, que han querido probarlo para demostrar si es cierto o no.

La prueba de la tía y la sobrina no deja lugar a dudas: mientras Carmen podía escuchar perfectamente el sonido y se tapa los oídos para evitar el ruido, su tía Maylin, de 32 años, está como si nada.

El vídeo acumula más de 57 millones de reproducciones en la red social, con miles de usuarios contando cómo les ha ido la prueba.

could you hear it? #genzvsmillenial #millenialtiktok #genxtiktok #momtoks #youngmomlife

Hay que decir que, como todo, no es una ciencia perfecta y todos los casos no son iguales; hay personas mayores de 25 años capaces de escuchar el sonido, y gente más joven incapaz de hacerlo.

Ahora bien, si tienes menos de 20 años, deberías ser capaz de escucharlo claramente.

Does it work for you?? #youngergeneration #youngergenz #yungins #highpitch