Dio a luz de manera prematura pero no puede volver a Argentina porque el bebé no pagó pasaje

La mujer había comprado los pasajes con una tarjeta de crédito Visa con la que le otorgaban el seguro médico y contrató además una cobertura extra con una empresa de nombre AXA, según detalló a los medios locales.

El 3 de junio empezó con trabajos de parto y la tuvieron que internar de urgencia en el Hospital IMG de República Dominicana, donde ayer le dieron el alta, aunque su bebé continúa internado con pronóstico reservado y se esperaba que fuera intervenido quirúrgicamente durante la jornada.

De acuerdo al relato de la mujer a medios locales, tanto la tarjeta de crédito como la empresa de seguros que contrató se niegan a afrontar los gastos de la internación en Punta Cana.

"Cumplimos con todos los requisitos que pide VISA para contratar el seguro, como pagar el viaje con esa tarjeta y nos enviaron un certificado de cobertura, pero ayer me dieron el alta médica y no me dejan salir del hospital; tienen los pasaportes retenidos y no me dejan ni bajar al segundo piso (a neonatología) porque el seguro no envía el certificado de garantía de que se harán cargo del pago", contó Mayol al diario digital MDZ.

La mujer dijo que en una de las comunicaciones que mantuvo con el seguro médico le indicaron que "probablemente el bebé no tenga cobertura, porque no se contrató un seguro para él, con los datos suyos".

"Nos dicen que al bebé, como no hemos contratado un seguro desde Mendoza y no sacamos su pasaje para él, no se le brinda cobertura. Les dije ‘cómo va a tener cobertura si no podemos sacar pasaje porque venía adentro de la panza’ y me contestó ‘bueno ¿me pueden dar el número de pasaporte?’, y le contesté ‘¿cómo te voy a dar el número de pasaporte si no tiene? yo no lo puedo sacar de Neo para hacerle el pasaporte si ha tenido tres paros cardíacos, no lo puedo sacar para hacerle un pasaporte”, dijo la joven en declaraciones al diario Los Andes.